10 человек из Госгеокадастра, ОГА и школы получили подозрения – Руслан Кравченко сообщил, какие схемы выявили на Волыни

Прокуроры сообщили о подозрении 10 лицам за присвоение госсредств и махинации с землей.

Фото: Офис Генерального прокурора

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сообщено о подозрении 10 лицам по делам о присвоении, растрате бюджетных средств, злоупотреблении служебным положением и незаконном отчуждении земель. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Это уже вторая масштабная антикоррупционная операция в регионе за август. В начале месяца прокуроры выдвинули 19 подозрений по делам, которые нанесли государству ущерб на сумму около 50 млн грн из-за махинаций с бюджетными средствами.

Среди новых подозреваемых:

Городищенский сельский голова, который безосновательно заключил дополнительные соглашения, увеличив стоимость электроэнергии.

Чиновник Волынской ОГА, который заключил контракт на закупку зерна по завышенным ценам, что привело к миллионным убыткам.

Сотрудники Госгеокадастра, которые незаконно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника «Гнидавское болото».

Начальник закупок ГП «Волынский облавтодор» вместе с подрядчиком, которые фиктивно списали средства за щебень и его транспортировку.

Чиновники Руденского психоневрологического интерната, которые растратили средства, выделенные на одежду и вещи для жителей.

Руководители компании-подрядчика, которые присвоили средства во время ремонта рентген-кабинета Любомльского ТМО.

Директор лицея в Камень-Каширском районе, который растратил бюджетные средства на закупку комплекта «Лазертаг» для школьников.

Начальник отдела Маневичского поселкового совета, который присвоил средства при закупке топлива.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.