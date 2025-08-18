Практика судов
10 человек из Госгеокадастра, ОГА и школы получили подозрения – Руслан Кравченко сообщил, какие схемы выявили на Волыни

18:09, 18 августа 2025
Прокуроры сообщили о подозрении 10 лицам за присвоение госсредств и махинации с землей.
10 человек из Госгеокадастра, ОГА и школы получили подозрения – Руслан Кравченко сообщил, какие схемы выявили на Волыни
Фото: Офис Генерального прокурора
Сообщено о подозрении 10 лицам по делам о присвоении, растрате бюджетных средств, злоупотреблении служебным положением и незаконном отчуждении земель. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Это уже вторая масштабная антикоррупционная операция в регионе за август. В начале месяца прокуроры выдвинули 19 подозрений по делам, которые нанесли государству ущерб на сумму около 50 млн грн из-за махинаций с бюджетными средствами.

Среди новых подозреваемых:

  • Городищенский сельский голова, который безосновательно заключил дополнительные соглашения, увеличив стоимость электроэнергии.
  • Чиновник Волынской ОГА, который заключил контракт на закупку зерна по завышенным ценам, что привело к миллионным убыткам.
  • Сотрудники Госгеокадастра, которые незаконно передали в частную собственность 1 га земли в пределах заказника «Гнидавское болото».
  • Начальник закупок ГП «Волынский облавтодор» вместе с подрядчиком, которые фиктивно списали средства за щебень и его транспортировку.
  • Чиновники Руденского психоневрологического интерната, которые растратили средства, выделенные на одежду и вещи для жителей.
  • Руководители компании-подрядчика, которые присвоили средства во время ремонта рентген-кабинета Любомльского ТМО.
  • Директор лицея в Камень-Каширском районе, который растратил бюджетные средства на закупку комплекта «Лазертаг» для школьников.
  • Начальник отдела Маневичского поселкового совета, который присвоил средства при закупке топлива.

прокуратура подозреваемый офис генерального прокурора Руслан Кравченко

