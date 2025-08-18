Практика судів
  1. В Україні

На Одещині затримали авто з 8 «пасажирами», яких везли до Придністров’я за $8 тисяч

18:46, 18 серпня 2025
На кордоні з Молдовою затримали авто з вісьмома чоловіками, які намагалися потрапити до Придністров’я, заплативши організаторам тисячі доларів.
На Одещині затримали авто з 8 «пасажирами», яких везли до Придністров’я за $8 тисяч
Фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біля кордону з Молдовою затримали авто з вісьмома «пасажирами», яких намагалися незаконно переправити до невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Інцидент стався в одному з сіл Роздільнянського району на Одещині, де прикордонники зупинили легковик Peugeot.

У салоні перебував водій та восьмеро пасажирів – мешканці різних регіонів України, серед яких Донецької, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

За даними слідства, 45-річний водій мав довезти їх до державного кордону.

Серед пасажирів був і 44-річний спільник адміністратора телеграм-каналу, який координував маршрут.

Кожен із чоловіків заплатив 7,5–8,5 тисяч доларів на криптогаманець організатора та додатково 5 тисяч гривень водію за доставку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобіль і кошти, отримані незаконним шляхом.

Керманичу та пособнику повідомлено про підозру за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та обрано запобіжні заходи: старшому - у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 454 тис. грн, молодшому – у вигляді нічного домашнього арешту.

Відносно вісьмох пасажирів складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.

Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду