На Одещині затримали авто з 8 «пасажирами», яких везли до Придністров’я за $8 тисяч

На кордоні з Молдовою затримали авто з вісьмома чоловіками, які намагалися потрапити до Придністров’я, заплативши організаторам тисячі доларів.

Фото: ДПСУ

Біля кордону з Молдовою затримали авто з вісьмома «пасажирами», яких намагалися незаконно переправити до невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Інцидент стався в одному з сіл Роздільнянського району на Одещині, де прикордонники зупинили легковик Peugeot.

У салоні перебував водій та восьмеро пасажирів – мешканці різних регіонів України, серед яких Донецької, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

За даними слідства, 45-річний водій мав довезти їх до державного кордону.

Серед пасажирів був і 44-річний спільник адміністратора телеграм-каналу, який координував маршрут.

Кожен із чоловіків заплатив 7,5–8,5 тисяч доларів на криптогаманець організатора та додатково 5 тисяч гривень водію за доставку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобіль і кошти, отримані незаконним шляхом.

Керманичу та пособнику повідомлено про підозру за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та обрано запобіжні заходи: старшому - у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 454 тис. грн, молодшому – у вигляді нічного домашнього арешту.

Відносно вісьмох пасажирів складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду.

