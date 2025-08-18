Практика судов
В Одесской области задержали авто с 8 «пассажирами», которых везли в Приднестровье за $8 тысяч

18:46, 18 августа 2025
На границе с Молдовой задержали автомобиль с восемью мужчинами, которые пытались попасть в Приднестровье, заплатив организаторам тысячи долларов.
Фото: ГПСУ
Близко к границе с Молдовой задержали автомобиль с восемью «пассажирами», которых пытались незаконно переправить в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Инцидент произошел в одном из сел Раздельнянского района в Одесской области, где пограничники остановили легковой автомобиль Peugeot.

В салоне находился водитель и восемь пассажиров – жители разных регионов Украины, среди которых Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

По данным следствия, 45-летний водитель должен был довезти их до государственной границы.

Среди пассажиров был и 44-летний сообщник администратора телеграм-канала, который координировал маршрут.

Каждый из мужчин заплатил 7,5–8,5 тысяч долларов на криптокошелек организатора и дополнительно 5 тысяч гривен водителю за доставку.

Во время обысков правоохранители изъяли автомобиль и средства, полученные незаконным путем.

Водителю и пособнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», и избрали меры пресечения: старшему — в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 454 тыс. грн, младшему — в виде ночного домашнего ареста.

В отношении восьми пассажиров составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направлены в суд.

