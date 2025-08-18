У Київському ТЦК військовозобов’язаний порізав собі передпліччя

Як зазначили у ТЦК, після сварки чоловік забіг до ванної кімнати, розбив чашку і почав завдавати собі ушкоджень.

У Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний влаштував інцидент, порізавши собі передпліччя. Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

За даними ТЦК, чоловік поводився неадекватно: кричав, погрожував іншим військовозобов’язаним і адміністрації центру, ігноруючи зауваження. Після прибуття правоохоронців він забіг до ванної кімнати, розбив чашку і почав завдавати собі ушкоджень лівого передпліччя. Медик на місці наклав тугу пов’язку, але чоловік продовжував кричати та погрожувати травмувати себе й інших.

У ТЦК зазначили, що військовозобов’язаного госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні для надання медичної допомоги та оцінки стану. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує, пошкодження на передпліччі оперативно обробили, інших травм не виявлено.

Керівництво Київського міського ТЦК та СП проводить службову перевірку за фактом інциденту.

