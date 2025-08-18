Практика судів
  1. В Україні

У Київському ТЦК військовозобов’язаний порізав собі передпліччя

17:33, 18 серпня 2025
Як зазначили у ТЦК, після сварки чоловік забіг до ванної кімнати, розбив чашку і почав завдавати собі ушкоджень.
У Київському ТЦК військовозобов’язаний порізав собі передпліччя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний влаштував інцидент, порізавши собі передпліччя. Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

За даними ТЦК, чоловік поводився неадекватно: кричав, погрожував іншим військовозобов’язаним і адміністрації центру, ігноруючи зауваження. Після прибуття правоохоронців він забіг до ванної кімнати, розбив чашку і почав завдавати собі ушкоджень лівого передпліччя. Медик на місці наклав тугу пов’язку, але чоловік продовжував кричати та погрожувати травмувати себе й інших.

У ТЦК зазначили, що військовозобов’язаного госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні для надання медичної допомоги та оцінки стану. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує, пошкодження на передпліччі оперативно обробили, інших травм не виявлено.

Керівництво Київського міського ТЦК та СП проводить службову перевірку за фактом інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ ТЦК військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Парламент прагне чіткої процедури прийняття на себе зобов’язань – щоб ми не дізнавалися про це за кілька хвилин до того, як воно увійде до парламенту – Стефанчук

Ми не самураї, що нам просто треба пройти шлях – Руслан Стефанчук.

Бюджет на 2026 рік планується з урахуванням продовження бойових дій на весь 2026 рік – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду