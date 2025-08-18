В Киевском ТЦК военнообязанный порезал себе предплечье

Как отметили в ТЦК, после ссоры мужчина забежал в ванную комнату, разбил чашку и начал наносить себе повреждения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки военнообязанный устроил инцидент, порезав себе предплечье. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.

По данным ТЦК, мужчина вел себя неадекватно: кричал, угрожал другим военнообязанным и администрации центра, игнорируя замечания. После прибытия правоохранителей он забежал в ванную комнату, разбил чашку и начал наносить себе повреждения левого предплечья. Медик на месте наложил тугую повязку, но мужчина продолжал кричать и угрожать травмировать себя и других.

В ТЦК отметили, что военнообязанного госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи и оценки состояния. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, повреждения на предплечье оперативно обработали, других травм не обнаружено.

Руководство Киевского городского ТЦК и СП проводит служебную проверку по факту инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.