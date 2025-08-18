Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ. Про це він зазначив під час робочої зустрічі із керівництвом Національної поліції та Збройних Сил щодо посилення взаємодії у протидії самовільному залишенню частин військовослужбовцями.

У нараді взяли участь голова Національної поліції Іван Вигівський, командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов, керівник Військової служби правопорядку ЗСУ Віталій Левченко, а також інші представники ДБР, Генерального штабу та Нацполіції.

Олексій Сухачов наголосив, що СЗЧ напряму впливає на боєздатність армії та потребує рішучої й скоординованої реакції.

«Наше завдання — не лише фіксувати факти самовільного залишення частин, а й знаходити дієві шляхи повернення військовослужбовців у стрій. Ми повинні орієнтуватися на потреби військовослужбовців. Ті, хто усвідомив свою провину і готовий виправити помилки, має отримати шанс повернутися в підрозділи та продовжити боронити державу», підкреслив він.

Також Сухачов зазначив, що важливо, аби усі працівники ТЦК суворо дотримувалися законного порядку дій та прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією.

«В країні повинен панувати Закон і порядок. Навіть у такий складний час повага один до одного, тим більше – до військових, має стати національним пріоритетом», - резюмував він.

Учасники наради погодилися, що для кращої ефективності цієї роботи необхідна чітка координація між ДБР, Нацполіцією, Військовою службою правопорядку та командуванням військових частин.

Іван Вигівський своєю чергою зазначив, що «обмін інформацією та спільна робота в регіонах вже посилена, аби кожна особа, яка самовільно залишила частину, могла повернутись до війська і зробила це швидко без перешкод». Геннадій Шаповалов додав, що наразі ведеться системна робота з усунення першопричин СЗЧ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у листопаді 2024 року Президент підписав закон №4087-ІХ, за яким військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мали повернутися на службу до 1 січня 2025 року.

Потім у січні 2025 року Верховна Рада реалізувала раніше анонсовану заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук пропозицію продовжити строк для добровільного повернення з СЗЧ і збереження виплат.

Так, до закону про дистанційну постановку призовників на облік через Резерв+ додали норми, за якими виплати будуть продовжені, якщо дезертир чи військовослужбовець, який вчинив самовільне залишення частини, повернеться до 1 березня 2025 року. Відповідні зміни були передбачені прийнятим в цілому як законом законопроектом 12076.

У лютому 2025 року заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала військових, що пішли у СЗЧ, не зволікати із поверненням на військову службу, і вказала, що не слід розраховувати на додаткове продовження цього терміну.

«Раджу на додаткове продовження терміну не розраховувати і з поверненням не зволікати», — наголосила Верещук.

Водночас згодом, 30 квітня 2025 року, Верховна Рада прийняла закон (законопроект 13177), яким продовжила дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, а також розповсюдила дію цього механізму на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або ж дезертирували в період з 29 листопада 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

