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Ірина Верещук заявила, що термін для добровільного повернення дезертирів можуть продовжити

15:04, 6 січня 2025
Раніше законом був встановлений термін для повернення військовослужбовців-дезертирів та тих, хто вчинив СЗЧ, до 1 січня, але Ірина Верещук повідомила, що його можуть продовжити.
Ірина Верещук заявила, що термін для добровільного повернення дезертирів можуть продовжити
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у листопаді Президент Володимир Зеленський підписав закон №4087-ІХ, за яким військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. У такому разі вони не втратять свої виплати.

У ДБР вказали, що після повернення військовослужбовця на місце несення служби командир частини не пізніше ніж за 72 години має продовжити контракт із цим військовим і повністю відновити йому грошове, продовольче та майнове забезпечення.

Цим же законом було встановлено, що факт відкриття кримінального провадження за статтями 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби) і 408 (дезертирство) Кримінального кодексу стосовно військовослужбовця, який добровільно повернеться на службу до 1 січня 2025 року, не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту.

В свою чергу, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що «іноді СЗЧ є необхідним через сімейні обставини або неможливість переведення до бажаного підрозділ».

Крім того, у застосунку Армія+ запрацював функціонал, який дозволить військовослужбовцю подати рапорт на поновлення на службі після самовільного залишення частини.

В свою чергу, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила, що питання продовження терміну для добровільного повернення на службу із СЗЧ «взято у роботу».

Так, було проведено міжвідомчу нараду з ветеранської політики та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей. Проблематику СЗЧ обговорили з Міноборони, представниками Військової служби правопорядку, а також представниками деяких бойових підрозділів.

«Були конструктивні ідеї, які одразу взяли в роботу. Ключові з них такі:
Перше: 1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме - це предмет обговорення). Отже, це поки що тільки ідея, але ми вже почали обговорювати це з оборонним комітетом ВРУ. Дякую голові комітету Олександру Завітневичу за оперативність.

Друге: Для роботи з повернення воїнів активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів. Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)» - зазначила Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що військові повернулися з СЗЧ, але знову масово втекли з підрозділу – командир роти попросив, щоб його не карали за це.

Автор: Наталя Мамченко

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військові офіс президента

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Ірина Верещук заявила, що термін для добровільного повернення дезертирів можуть продовжити

Раніше законом був встановлений термін для повернення військовослужбовців-дезертирів та тих, хто вчинив СЗЧ, до 1 січня, але Ірина Верещук повідомила, що його можуть продовжити.

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