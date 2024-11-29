Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кримінальна справа за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби, якщо військовий повернеться до 1 січня – підписано закон

07:35, 29 листопада 2024
Підписано закон, за яким факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину, але повернувся до 1 січня, не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту.
Кримінальна справа за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби, якщо військовий повернеться до 1 січня – підписано закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Факт відкриття кримінального провадження за статтями 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби) і 408 (дезертирство) Кримінального кодексу стосовно військовослужбовця, який добровільно повернеться на службу до 1 січня 2025 року, не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту. Це визначено в підписаному 28 листопада Президентом законі 4087-ІХ про внесення змін до Прикінцевих положень Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» (законопроект 12095).

Так, військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до набрання чинності цим ухваленим законом і військову службу яких призупинено, та які добровільно прибули не пізніше 1 січня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), і висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття продовжує військову службу чи дію контракту.

Також він поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії.

У день продовження військової служби командир (начальник) військової частини інформує у письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у ЗСУ.

При цьому факт відкриття кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407 і 408 Кримінального кодексу, не є підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту.

Також закон передбачає, що таким військовослужбовцям з дня прийняття командиром (начальником) військової частини рішення про призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, не здійснюються.

Нагадаємо, що 7 вересня набув сили закон про внесення змін до КК та КПК щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану №3902-IX (законопроект 11322),.

Цей акт декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини, якщо це відбулося вперше. Як раніше писала «Судово-юридична газета», за цим законом військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи самовільне залишення місця служби (СЗЧ) отримають можливість не сісти до вʼязниці у разі добровільного повернення на службу, однак необхідна сукупність умов – злочин вчинено вперше, особа добровільно звернулася з клопотанням, командир чи начальник письмово погодив це.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон ЗСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справа про позбавлення судді Верховного Суду допуску до державної таємниці – Вища рада правосуддя поки що не вирішила, як реагувати на дії СБУ

У Вищій раді правосуддя хотіли відмовити у реагуванні на повідомлення про тиск на суддю Верховного Суду, але все ж вирішили подумати.

Кримінальна справа за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби, якщо військовий повернеться до 1 січня – підписано закон

Підписано закон, за яким факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину, але повернувся до 1 січня, не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту.

ЄС та Україна підписали меморандум, який дозволяє виділити 18,1 млрд євро з обіцяної G7 допомоги

Цей меморандум є кроком до виділення частини коштів Україні, але умови кредиту поки не опубліковані.

Військові, які пішли у СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня – Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким дезертири та військові, які пішли у СЗЧ, повинні повернутися на службу до 1 січня 2025 року для збереження виплат.

Військовий збір з зарплат зросте до 5% – Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків

Для кого військовий збір залишиться на рівні 1,5% – Президент підписав закон про підвищення податків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва