Уголовное дело за дезертирство не будет препятствовать продолжению военной службы, если военный вернется до 1 января – подписан закон

Подписан закон, по которому факт возбуждения уголовного дела в отношении военнослужащего, совершившего дезертирство или самовольно покинувшего воинскую часть, но вернувшегося до 1 января, не будет основанием для отказа в продлении ему военной службы и действия контракта.

Факт открытия уголовного производства по статьям 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса в отношении военнослужащего, который добровольно вернется на службу до 1 января 2025 года, не будет основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта . Это определено в подписанном 28 ноября Президентом законе 4087-IX о внесении изменений в Заключительные положения Закона «О воинской обязанности и военной службе» (законопроект 12095).

Так, военнослужащим, самовольно покинувшим воинские части или места прохождения службы или дезертировавшим до вступления в силу этого принятого закона и военная служба которых приостановлена, и которые добровольно прибыли не позднее 1 января 2025 года в соответствующие воинские части (места прохождения военной службы), и выразили готовность продолжить военную службу, командир (начальник) воинской части не позднее 72 часов со дня их прибытия продолжает военную службу или действие контракта.

Также он возобновляет выплату денежного и воплощения продовольственного, вещного, других видов обеспечения.

В день продления военной службы командир (начальник) воинской части информирует в письменной форме о продлении орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в ВСУ.

При этом факт открытия уголовного производства по уголовному правонарушению, предусмотренному статьями 407 и 408 Уголовного кодекса, не является основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта.

Также закон предусматривает, что таким военнослужащим со дня принятия командиром (начальником) воинской части решения о приостановлении воинской службы до дня ее продления выплата недополученного денежного, осуществление недополученного продовольственного, вещевого, других видов обеспечения и льгот и социальных гарантий, не осуществляются.

Напомним, что 7 сентября вступил в силу закон о внесении изменений в УК и УПК по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения №3902-IX (законопроект 11322).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по этому закону военнослужащие, совершившие дезертирство или самовольное оставление места службы (СЗЧ) получат возможность не сесть в тюрьму в случае добровольного возвращения на службу, однако необходима совокупность условий – преступление совершено впервые, лицо добровольно обратилась с ходатайством, командир или начальник письменно согласовал это.

Автор: Наталя Мамченко

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