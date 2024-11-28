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В МИД положительно оценивают выдвижение Кита Келлога спецпредставителем США по Украине

18:49, 28 ноября 2024
В Министерстве иностранных дел приветствовали выдвижение на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога.
В МИД положительно оценивают выдвижение Кита Келлога спецпредставителем США по Украине
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Как известно, избранный президент США Дональд Трамп избрал Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России.

В Министерстве иностранных дел приветствовали выдвижение на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога и заявили о готовности к сотрудничеству.

 «Мы приветствуем номинирование генерала Кита Келлога на эту миссию. Она действительно важна и сложна», - сказал спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает «Укринформ».

Он добавил, что Келлог – не новый человек для Украины. По словам Тихого, посольство Украины в США поддерживало с ним тесную связь, в частности, в рамках экспертной дипломатии, и за это время развило и поддерживает с ним хороший диалог.

«Конечно, мы ждем еще более активное взаимодействие с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем налаживать контакт», - заверил спикер МИД.

Келлог не раз встречался с украинскими делегациями. В частности, во время июльского визита Президента Украины Владимира Зеленского в США он являлся специальным гостем выступления главы государства в Институте Рейгана.

Ранее сообщалось, Келлог, отставной генерал-лейтенант, уже имел опыт работы в администрации Трампа во время его первого срока (2017-2021 годы), занимая должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

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США Украина

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