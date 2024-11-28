У МЗС позитивно оцінюють висунення Кіта Келлога спецпредставником США по Україні

У Міністерстві закордонних справ привітали висунення на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога.

Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп обрав Кіта Келлога на посаду спецпосланця з питань України та Росії.

У Міністерстві закордонних справ привітали висунення на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога і заявили про готовність до співпраці.

«Ми вітаємо номінування генерала Кіта Келлога на цю місію. Вона дійсно важлива і складна», - сказав речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає «Укрінформ».

Він додав, що Келлог - не нова людина для України. За словами Тихого, посольство України в США підтримувало з ним тісний зв’язок, зокрема в рамках експертної дипломатії, і за цей час розвинуло і підтримує з ним гарний діалог.

«Звісно, ми чекаємо на ще активнішу взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо налагоджувати контакт», - запевнив речник МЗС.

Келлог неодноразово зустрічався з українськими делегаціями. Зокрема, під час липневого візиту Президента України Володимира Зеленського до США він був спеціальним гостем виступу глави держави в Інституті Рейгана.

Раніше повідомлялося, Келлог, відставний генерал-лейтенант, вже мав досвід роботи в адміністрації Трампа під час його першого терміну (2017–2021 роки), обіймаючи посади голови апарату Ради національної безпеки та радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

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