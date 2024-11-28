Вирізав болгаркою і хотів вивезти: у Сумах чоловік намагався поцупити пам’ятник, фото

Пам’ятник чоловік намагався вивезти візком.

У Сумах поліцейські затримали та повідомили про підозру чоловіку, який намагався поцупити пам’ятник з території Меморіалу вічної слави, що розташований на вулиці Герасима Кондратьєва. Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

Правоохоронці встановили, що 42-річний місцевий мешканець, за допомогою інструментів, вирізав металеву статую та намагався візком вивезти її за територію Меморіалу.

«Співробітники поліції припинили протиправну діяльність крадія та задокументували даний факт. З місця події вилучено пам’ятник, акумуляторну болгарку, рукавички, слюсарні ключі, ліхтарик, візок та сліди пальців рук зловмисника», - заявили у поліції.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 297 «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду для винесення рішення.

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