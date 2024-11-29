На Хмельниччині 39-річний чоловік підробив довідку ВЛК, щоб уникнути мобілізації

Чоловік прийшов із фейковим документом до ТЦК для уточнення даних.

На Хмельниччині до суду скерували обвинувальний акт стосовно 39-річного жителя району за фактом підроблення довідки ВЛК. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у листопаді минулого року, будучи військовозобов’язаним та перебувачи на обліку у районному ТЦК та СП, чоловік вирішив уникнути мобілізації, підробивши довідку ВЛК.

Через один з месенджерів він надав свої анкетні дані невідомій особі для виготовлення довідки про визнання його непридатним до проходження військової служби та звернувся в подальшому з фейковим документом до ТЦК для уточнення даних.

Нагадаємо, що у Рівному викрили чотирьох лікарів, причетних до схеми з отримання груп інвалідності для ухилення від мобілізації.

У Одесі викрили посадовців МСЕК, які «робили хворими» ухилянтів.

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