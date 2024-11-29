Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччині 39-річний чоловік підробив довідку ВЛК, щоб уникнути мобілізації

07:54, 29 листопада 2024
Чоловік прийшов із фейковим документом до ТЦК для уточнення даних.
На Хмельниччині 39-річний чоловік підробив довідку ВЛК, щоб уникнути мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині до суду скерували обвинувальний акт стосовно 39-річного жителя району за фактом підроблення довідки ВЛК. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у листопаді минулого року, будучи військовозобов’язаним та перебувачи на обліку у районному ТЦК та СП, чоловік вирішив уникнути мобілізації, підробивши довідку ВЛК.

Через один з месенджерів він надав свої анкетні дані невідомій особі для виготовлення довідки про визнання його непридатним до проходження військової служби та звернувся в подальшому з фейковим документом до ТЦК для уточнення даних.

Нагадаємо, що у Рівному викрили чотирьох лікарів, причетних до схеми з отримання груп інвалідності для ухилення від мобілізації.

У Одесі викрили посадовців МСЕК, які «робили хворими» ухилянтів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
 
ТЦК мобілізація ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справа про позбавлення судді Верховного Суду допуску до державної таємниці – Вища рада правосуддя поки що не вирішила, як реагувати на дії СБУ

У Вищій раді правосуддя хотіли відмовити у реагуванні на повідомлення про тиск на суддю Верховного Суду, але все ж вирішили подумати.

Кримінальна справа за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби, якщо військовий повернеться до 1 січня – підписано закон

Підписано закон, за яким факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину, але повернувся до 1 січня, не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту.

ЄС та Україна підписали меморандум, який дозволяє виділити 18,1 млрд євро з обіцяної G7 допомоги

Цей меморандум є кроком до виділення частини коштів Україні, але умови кредиту поки не опубліковані.

Військові, які пішли у СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня – Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким дезертири та військові, які пішли у СЗЧ, повинні повернутися на службу до 1 січня 2025 року для збереження виплат.

Військовий збір з зарплат зросте до 5% – Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків

Для кого військовий збір залишиться на рівні 1,5% – Президент підписав закон про підвищення податків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва