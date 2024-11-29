В Хмельницкой области 39-летний мужчина подделал справку ВВК, чтобы избежать мобилизации

Мужчина пришел с фейковым документом в ТЦК для уточнения данных.

В Хмельницкой области в суд направили обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя района по факту подделки справки ВВК. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в ноябре прошлого года, будучи военнообязанным и состоявшим на учете в районном ТЦК и СП, мужчина решил избежать мобилизации, подделав справку ВВК.

Через один из мессенджеров он предоставил свои анкетные данные неизвестному лицу для изготовления справки о признании его непригодным к прохождению военной службы и обратился в дальнейшем с фейковым документом в ТЦК для уточнения данных.

Напомним, что в Ровно разоблачили четырех врачей, причастных к схеме получения групп инвалидности для уклонения от мобилизации.

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