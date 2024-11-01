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В Ровно разоблачили четырех врачей, причастных к схеме получения групп инвалидности для уклонения от мобилизации

20:36, 1 ноября 2024
Фигуранты вносили ложные данные о результатах анализов и обследований «пациентов».
В Ровно разоблачили четырех врачей, причастных к схеме получения групп инвалидности для уклонения от мобилизации
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В Ровно объявили подозрения четырем врачам, причастным к схеме получения групп инвалидности. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным досудебного расследования, участники масштабной схемы по незаконному оформлению групп инвалидности МСЭКами оказались жительницы Ровенщины.

Заведующая центром и врач одного из диспансеров, а также и.о. заведующие отделением ровенской больницы и врач еще один врач третьего медучреждения фальсифицировали истории болезней и вносили ложные данные по результатам анализов и обследований «пациентов».

После этих махинаций псевдопациентов врачебно-консультативные комиссии направляли в МСЭК, где те получали группы инвалидности. Таким образом, мужчины избегали мобилизации.

Четверым подозреваемым суд избрал меры пресечения. Всего в незаконной схеме разоблачены восемь участников.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

В Минздраве рассказали, кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК.

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