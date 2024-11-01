На Киевщине водитель Audi совершил смертельный наезд на пешехода

43-летний пешеход скончался до прибытия медиков.

Источник фото: pol.kyivregion

На Киевщине следователи полиции расследуют смертельное ДТП, произошедшее 31 октября в поселке Згуровка. Около 18:00 40-летний водитель автомобиля Audi наехал на 43-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался до прибытия медиков. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По данному факту следователи управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к смертельным последствиям.

Полиция Киевщины призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и ограничений скорости, подчеркивая важность безопасности для всех участников движения.

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