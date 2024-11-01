Кабмин провел заседание — какие решения приняли 1 ноября

Правительство внесло изменения в Порядок заключения, изменения и прекращения договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий и расширило круг получателей льготного кредитования для приобретения и установления гибридных систем электроснабжения.

Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо подання інформації про державну допомогу суб’єктам господарювання та відповідальності за порушення вимог законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання». Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про державну допомогу субʼєктам господарювання», визначивши відповідальність керівників та інших посадових осіб надавачів державної допомоги за порушення вимог законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання, дні вчинення та дні виявлення відповідних правопорушень. Також передбачено зміни до статті 8 ЗУ «Про державну допомогу субʼєктам господарювання» щодо повноважень Уповноваженого органу (Антимонопольного комітету України) для забезпечення визначення порядків надання незначної державної допомоги, визначення обсягу державної допомоги для окремих форм державної допомоги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, та до статті 16 ЗУ «Про державну допомогу субʼєктам господарювання» - щодо реєстру державної допомоги тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання». Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнивши його новою статтею 166-29, якою визначається склад порушень вимог законодавства про державну допомогу, а саме: неподання Уповноваженому органу надавачами державної допомоги повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, що призвело до надання незаконної державної допомоги на підставі прийнятих цими надавачами державної допомоги нормативно-правових та/або розпорядчих актів, та/або інших документів, якими надається право на отримання державної допомоги, крім державної допомоги, що надається з метою відшкодування збитків, завданих надзвичайними ситуаціями, і щодо якої Уповноважений орган прийняв відповідне рішення, та державної допомоги, недопустимої для конкуренції; надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції, надавачами державної допомоги на підставі прийнятих цими надавачами державної допомоги нормативно-правових та/або розпорядчих актів, та/або інших документів, якими надається право на отримання державної допомоги; неподання надавачами державної допомоги інформації, подання інформації в неповному обсязі Уповноваженому органу у строки, встановлені нормативно-правовими актами або Уповноваженим органом, подання недостовірної інформації Уповноваженому органу, подання якої передбачено порядком, формами та вимогами щодо надання інформації про державну допомогу, та необхідної для здійснення моніторингу державної допомоги. Крім того, передбачено зміни до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо строків адміністративного стягнення за порушення вимог законодавства про державну допомогу субʼєктам господарювання та до статті 221 Кодексу щодо підвідомчості справ про адміністративні правопорушення.

- Схвалено проект Закону «Про управління відходами видобувної промисловості». Законопроектом, з метою гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС, пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності щодо управління відходами видобувної промисловості для попередження або зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоровʼя та безпеку людей, спричиненого управлінням відходами видобувної промисловості, а також запобігання аваріям на обʼєктах для відходів видобувної промисловості. Проектом передбачено обовʼязки субʼєктів у сфері управління відходами видобувної промисловості, врегульовано діяльність субʼєкта господарювання в сфері видобувної галузі під час управління відходами видобувної промисловості, експлуатації обʼєктів для управління відходами видобувної промисловості, закриття та здійснення пост-експлуатаційних заходів щодо таких обʼєктів. Також передбачено ряд норм щодо планування діяльності з управління відходами видобувної промисловості та запобігання аваріям, регулювання питання щодо техногенних родовищ та покинутих обʼєктів. Визначено вимоги щодо надання адміністративних послуг, у тому числі отримання дозвільних документів у сфері управління відходами, а також щодо державного нагляду (контролю) у сфері управління відходами видобувної промисловості; вимоги до фінансового забезпечення для оператора, який має намір здійснювати експлуатацію або експлуатує обʼєкт для відходів видобувної промисловості тощо.

- Погоджено пропозицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо запровадження Реєстру заявок та отримувачів державної підтримки у сфері культури. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту, який визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо запровадження Реєстру заявок та отримувачів державної підтримки у сфері культури, процедури та вимоги щодо його функціонування, збирання, накопичення, захисту, обліку, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації про державну підтримку у сфері культури, що міститься у Реєстрі. Визначено координаторами експериментального проекту Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Державний комітет телебачення і радіомовлення та Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.

- Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 5 ЗУ від 10.06.2023 N 3153-IX «Про захист прав споживачів», перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню), до якого включено, зокрема, харчові продукти, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, косметичну продукцію та мийні засоби без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів, товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 19.03.1994 N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

- Внесено зміни у додаток 3 «Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері електроенергетики» до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, з метою приведенням його норм у відповідність до положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України» N 3220-IX. Додаток доповнено підпунктами щодо видів господарської діяльності у сфері електроенергетики за особливою групою споживачів, внесено зміни до видів порушень вимог законодавства у сфері електроенергетики і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх пʼяти років, що передують плановому періоду, а також визначення балів, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

- Внесено, на виконання вимог ЗУ «Про основи національного спротиву», зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад. Розширено законні підстави для розформування добровольчого формування та запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця територіальної оборони у випадках розформування добровольчого формування та/або припинення контракту добровольця територіальної оборони.

- Внесено зміни до ряду постанов КМУ, зокрема, до постанови КМУ від 07.05.1998 N 653 «Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», постанови КМУ від 06.06.2007 N 803 «Про затвердження Порядку відчуження обʼєктів державної власності», постанови КМУ від 24.04.2019 N 351 «Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків», постанови КМУ від 02.10.2019 N 865 «Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» та інших, якими приведено зазначені постанови у відповідність до зміни організаційно-правової форми державного підприємства «Прозорро.Продажі» на акціонерне товариство. Встановлено розмір плати на розвиток електронної торгової системи на рівні 30 відсотків максимальної винагороди оператора електронного майданчика, через який подано найвищу цінову пропозицію. Встановлено завдання Міністерству економіки щороку до 1 березня переглядати розмір плати на розвиток електронної торгової системи та у разі потреби подавати КМУ відповідні пропозиції.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 «Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими». Передбачено створення Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з метою формування узгоджених міжвідомчих позицій стратегічного характеру з питань діяльності Координаційного штабу. Передбачено створення у складі Координаційного штабу групи ведення переговорного процесу, утворення регіональних представництва (регіональних робочих груп) Координаційного штабу, а також Громадської ради при Координаційному штабі як дієвого інструменту впливу громадськості на процес обміну військовополоненими.

- Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань координації виконання Стратегії морської безпеки України. Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу та її посадовий склад.

- Внесено зміну до постанови КМУ від 20.10.2023 N 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів». Установлено, що для цілей оподаткування Національний перелік відходів та Порядок класифікації відходів застосовуються з 01.01.2026 року.

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки стосовно реалізації в період воєнного стану, але не довше ніж протягом двох років, експериментального проекту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Установлено, що координатором експериментального проекту є Міністерство освіти і науки, а учасниками - Міністерство внутрішніх справ, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна поліція, обласні, Київська міська військові адміністрації, органи місцевого самоврядування та заклади загальної середньої освіти, в яких навчається понад 200 здобувачів освіти та організовано освітній процес в очній та/або змішаній (шляхом поєднання очної та дистанційної форм здобуття освіти) формі. Передбачено забезпечення закладів освіти, які визначені для участі в експериментальному проекті, фізичною охороною, освітленням, встановлення пропускного режиму на територію закладів освіти з метою недопущення проникнення на його територію (приміщення) сторонніх осіб чи пронесення небезпечних речовин, заборонених до обігу предметів тощо.

- Внесено зміни до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Врегульовано питання порядку визначення переліку медичного обладнання, щодо якого субʼєкт господарювання повинен забезпечити внесення інформації до електронної системи охорони здоров'я, передбачивши, що перелік такого обладнання затверджується Міністерством охорони здоровʼя за поданням Національної служби здоровʼя України.

- Внесено, з метою розширення кола отримувачів пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання у домогосподарствах, зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Передбачено надання можливості самостійно або із залученням спеціалізованих організацій встановлювати гібридну систему електропостачання; та збільшення до 300 кв. метрів граничної площі обʼєкта нерухомості власного приватного домогосподарства для надання фінансової державної підтримки. Продовжено до 180 календарних днів термін подання одержувачем фінансової державної підтримки (одержувачем кредиту) уповноваженому банку копій документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 16.11.1994 N 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України». Викладено у новій редакції Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України з метою приведення його у відповідність до постанови КМУ від 17.06.2009 N 599 «Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України», зокрема, перегляду та актуалізації повноважень та завдань Координаційної ради, визначення дієвого механізму формування складу Координаційної ради, її діяльності в цілому. Внесено зміни до постанови КМУ від 02.07.2008 N 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз», якими, серед іншого, передбачено, що прийняті Координаційною радою рішення щодо державної реєстрації методик проведення судових експертиз мають рекомендаційний характер, а рішення щодо державної реєстрації таких методик приймає Міністерство юстиції.

- Внесено зміни до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженого постановою КМУ від 19.12.2023 N 1340, з метою подальшої гармонізації смуг радіочастот, що використовуються в Україні та в ЄС, а також підготовки до проведення заходів, необхідних для впровадження в Україні системи стільникового радіозвʼязку пʼятого покоління.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 25.12.2013 N 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобовʼязаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві», зокрема, в частині визначення дня виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобовʼязаного та резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, і який був зниклим безвісти за особливих обставин або визнаний безвісно відсутнім - з дати набрання законної сили рішенням суду про оголошення військовослужбовця, військовозобовʼязаного та резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві померлим. Внесено зміни до постанови КМУ від 28.02.2022 N 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану» в частині визначення дня виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи, яка зазначена у пунктах 1 - 1-2 цієї постанови, зникла безвісти за особливих обставин, або якщо її в судовому порядку визнано безвісно відсутньою та у подальшому рішенням суду її оголошено померлою, днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є дата набрання законної сили рішенням суду про оголошення такої особи померлою.

- Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу та її посадовий склад.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету за програмою «Медична допомога та соціальна реабілітація військовослужбовців у Клінічній лікарні «Феофанія» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на 416 млн. 591,85 тис. гривень та збільшення на зазначену суму обсягу видатків розвитку. Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для медичної допомоги та соціальної реабілітації військовослужбовців у Клінічній лікарні «Феофанія», зокрема, доповнено Порядок новим напрямом спрямування бюджетних коштів - на закупівлю високовартісного медичного обладнання для забезпечення надання військовослужбовцям медичної допомоги та соціальної реабілітації у Клінічній лікарні «Феофанія».

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2024 рік, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом: зменшення обсягу видатків за програмою «Медична допомога, що надається санаторно-курортними закладами» (видатків споживання за загальним фондом - у сумі 53 млн. 631 тис. гривень та за спеціальним фондом за рахунок власних надходжень - у сумі 843,7 тис. гривень; збільшення обсягу видатків за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я» (видатків споживання за загальним фондом - у сумі 42 млн. 691 тис. гривень та за спеціальним фондом за рахунок власних надходжень - у сумі 843,7 тис. гривень); збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоровʼя наукових установ та закладів вищої освіти» на 10 млн. 940 тис. гривень.

- Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 15-1 ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», Порядок ведення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель. Порядок визначає процедуру та вимоги щодо формування, наповнення та ведення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель, що є складовою частиною Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Порядок визначає перелік інформації про основні технічні показники обʼєкта будівництва, технічні характеристики інженерних систем та енергоспоживання будівлі, що розміщується в базі даних будівель; вимоги до процедури збору та обробки інформації; вимоги до форми та формату надання інформації; етапність наповнення бази даних будівель, вимоги до способів, термінів і періодичності внесення інформації до бази даних будівель; порядок зберігання інформації, що міститься в базі даних будівель; перелік довідників, класифікаторів, словників і порядок їх використання та взаємодії при внесенні інформації; порядок взаємодії з іншими базами даних, реєстрами, електронними інформаційними системами; інші вимоги до складу та функцій бази даних будівель.

- Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань відновлення житлового сектору. Затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу та її посадовий склад.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату КМУ на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері статистики» на суму 64 млн. 215,6 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» на суму 64 млн. 66,1 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті» на суму 149,5 тис. гривень.

- Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменія щодо здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ. Метою укладення Угоди є встановлення на взаємній та постійній основі умов і порядку здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ України та Республіки Вірменія.

- Затверджено план управління річковим басейном Дніпра на 2025-2030 роки та план управління річковим басейном Дону на 2025-2030 роки з метою забезпечення досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, в установлені строки. Стратегічною екологічною ціллю для всіх районів річкових басейнів є досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод.

- Затверджено план управління річковим басейном річок Причорномор’я на 2025-2030 роки; план управління річковим басейном річок Криму на 2025-2030 роки; план управління річковим басейном річок Приазов’я на 2025-2030 роки з метою досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, в установлені строки. Стратегічною екологічною ціллю для всіх районів річкових басейнів є досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод.

- Затверджено план управління річковим басейном Вісли на 2025-2030 роки; план управління річковим басейном Дністра на 2025-2030 роки; план управління річковим басейном Південного Бугу на 2025- 2030 роки з метою досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, в установлені строки. Стратегічною екологічною ціллю для всіх районів річкових басейнів є досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом» на 18 млн. 300 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері фінансів» на 18 млн. 300 тис. гривень.

- Схвалено проект Протоколу між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні з метою забезпечення можливості збільшення подовження терміну діяльності місії в Україні (на прохання української сторони) до дванадцяти місяців.

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