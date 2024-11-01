На Київщині водій Audi скоїв смертельний наїзд на пішохода

43-річний пішохід помер до прибуття медиків.

Джерело фото: pol.kyivregion

На Київщині слідчі поліції розслідують смертельну ДТП, що сталася 31 жовтня у селищі Згурівка. Близько 18:00 40-річний водій автомобіля Audi наїхав на 43-річного пішохода. Від отриманих травм постраждалий помер до прибуття медиків.Про це повідомила поліція Київської області.

За цим фактом слідчі управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смертельних наслідків.

Поліція Київщини закликає водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху та обмежень швидкості, наголошуючи на важливості безпеки для всіх учасників руху.

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