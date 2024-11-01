У Рівному викрили чотирьох лікарів, причетних до схеми з отримання груп інвалідності для ухилення від мобілізації

Фігуранти вносили неправдиві дані щодо результатів аналізів та обстежень «пацієнтів».

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У Рівному оголосили підозри чотирьом лікарям, причетним до схеми з отримання груп інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними досудового розслідування, учасники масштабної схеми з незаконного оформлення груп інвалідності МСЕКами виявилися жителькі Рівненщини.

Завідувачка центру та лікар одного з диспансерів, а також в.о. завідувачки відділення рівненської лікарні та лікар ще один лікар третього медзакладу фальсифікували історії хвороб та вносили неправдиві дані щодо результатів аналізів та обстежень «пацієнтів».

Опісля цих махінацій, псевдопацієнтів лікарсько-консультативні комісії направляли до МСЕК, де ті отримували групи інвалідності. Таким чином, чоловіки уникали мобілізації.

Чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи. Загалом у незаконній схемі викрито восьмеро учасників.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

У МОЗ розповіли, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК.

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