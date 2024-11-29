Фильм «Изоляция» о застенках России получил признание на Международном фестивале во Франции

Документальный фильм «Изоляция» получил приз на Международном фестивале в Пессаке.

Полнометражный документальный фильм «Изоляция», режиссером которого является Игорь Минаев, получил награду профессионального жюри на 34-м Международном фестивале исторического кино в Пессаке (Франция) в категории «недавно снятых и ранее непоказанных документальных фильмов». Этот фильм освещает последствия полномасштабного вторжения России в Украину, в частности через призму преступлений, совершенных агрессором.

В центре внимания ленты - незаконная тюрьма «Изоляция», созданная российскими вооруженными формированиями в 2014 году на базе культурного центра в Донецке. Здесь были отражены темы несвободы, неправды и нивелирования универсальных человеческих ценностей. Эти элементы подчеркивают истинное лицо государства-террориста.

Министерство иностранных дел Украины, Ukrainian Institute и платформа культурных инициатив IZOLYATSIA призывают мировое сообщество принять решительные меры для освобождения всех заключенных в тюрьме «Изоляция», а также в других застенках и фильтрационных лагерях, созданных Россией. Они также настаивают на создании международного трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины, чтобы обеспечить неотвратимость наказания и предотвратить подобные преступления в будущем.

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