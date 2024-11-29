Фільм «Ізоляція» про катівні Росії отримав визнання на Міжнародному фестивалі в Франції

Документальний фільм «Ізоляція» отримав приз на Міжнародному фестивалі в Пессаку.

Повнометражний документальний фільм «Ізоляція», режисером якого є Ігор Мінаєв, здобув нагороду професійного журі на 34-му Міжнародному фестивалі історичного кіно в Пессаку (Франція) у категорії «нещодавно знятих та раніше непоказаних документальних фільмів"». Цей фільм висвітлює наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема через призму злочинів, вчинених агресором.

В центрі уваги стрічки — незаконна в'язниця «Ізоляція», створена російськими збройними формуваннями у 2014 році на базі культурного центру в Донецьку. Тут були відображені теми несвободи, неправди та нівелювання універсальних людських цінностей. Ці елементи підкреслюють справжнє обличчя держави-терориста.

Міністерство закордонних справ України, Ukrainian Institute та платформа культурних ініціатив IZOLYATSIA закликають світову спільноту вжити рішучих заходів для звільнення всіх ув'язнених в тюрмі «Ізоляція», а також в інших катівнях і фільтраційних таборах, створених Росією. Вони також наполягають на створенні міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України, щоб забезпечити невідворотність покарання і запобігти подібним злочинам у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.