ЕС и Украина подписали меморандум, позволяющий выделить 18,1 млрд евро из обещанной G7 помощи

Этот меморандум является шагом к выделению части средств, но условия кредита пока не опубликованы

Евросоюз «сделал решительный шаг» по оказанию Украине исключительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, по его словам, был подписан Меморандум о взаимопонимании, что «является шагом к выделению €18,1 млрд». Это часть $50-миллиардного пакета G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

Со своей стороны вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал этот Меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС.

«Это часть инициативы G7 по поддержке Украины за счет доходов от обездвиженных российских активов», добавил он.

Следует отметить, что Кабмин опубликовал распоряжение «О привлечении ссуды от Европейского Союза» от 26 ноября 2024 г. № 1177-р, в котором говорится о том, чтобы одобрить привлечение займа от ЕС в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и ЕС как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и ЕС, представленным Европейской Комиссией , как Кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 35 миллиардов евро).

Содержание Меморандума и то, какие обязательства возьмет на себя Украина согласно с ним, пока неизвестны. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в лице Министерства финансов Украины 22 ноября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12232 о внесении изменений в Бюджетный кодекс по осуществлению сделок с условными обязательствами.

Проект касается возможности привлечения кредитов в 50 млрд долларов США от стран G7 для поддержания неотложных потребностей Украины. Проект предусматривает, что Минфин будет играть роль Долгового агентства Украины. При осуществлении сделок с условными обязательствами председатель Долгового агентства Украины вправе брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких сделок, в том числе относительно отказа от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств.

Как указывает Минфин, существует потенциальная вероятность в долгосрочной перспективе возникновения долговых обязательств Украины по осуществлению платежей за счет средств государственного бюджета в случае наступления обстоятельств согласно условиям сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата таких кредитов (ссуд).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в этом кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA.

Автор: Наталя Мамченко

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