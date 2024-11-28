Львовскому псевдоактивисту и антивакцинатору Остапу Стахиву продлили меру пресечения

Во Львове суд продлил меру пресечения для Остапа Стахива.

Фото: suspilne.media

28 ноября Галицкий райсуд Львова продлил меру пресечения для Остапа Стахива — арест и определил размер залога в размере 908 тысяч гривен, передает «Суспільне».

Остапа Стахива подозревается в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

«Суд объявил меру пресечения для Остапа Стахива — арест с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен до 25 декабря 2024 года включительно. Также ему запрещено выезжать за границы Львовской области», - пишет издание.

Напомним, что 2 октября, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для Остапа Стахива, подозреваемого в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений ВСУ.

Что известно об Остапе Стахиве

Остап Стахив создал несколько общественных организаций и устраивал протесты по разной тематике. С самого начала пандемии он сосредоточился на одной теме. На своей Facebook-странице Стахов проводил прямые трансляции, в которых опроверг официальную информацию о коронавирусе. Также он организовывал пикеты и устраивал провокации в ковид-отделениях больниц.

В 2023 году Остап Стахов начал организовывать платные курсы, где после 21 дня всем прошедшим этот курс обещали выдать журналистские удостоверения.

23 мая 2024 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию не поддержал решение о регистрации трех медиа Остапа Стахива: «Галицькі вісті», «Ідея і чин», «Правозахисники».

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