В Норвегии ледники исчезают – Нигардсбрин больше не видно с туристической точки

Ледник Нигардсбрин за год отступил еще на 42 метра.

Один из самых известных ледников Норвегии, Нигардсбрин, так сильно уменьшился, что больше не будет видимым с популярной туристической смотровой точки. Об этом сообщает NRK.

Нигардсбрин, который является частью большего ледника Йостедальсбрин, за лето 2024 года отступил еще на 42 метра, окончательно спрятавшись в горах. Всего за последнее десятилетие ледник «отступил» более чем на 400 метров.

Раньше его могли легко увидеть туристы, которые ежегодно прибывали в эту местность. Теперь доступная смотровая точка больше не позволяет любоваться ледником.

Похожая ситуация наблюдается с ледником Хельстугубрин в национальном парке Йотунхеймен, который за год отступил на 19 метров. Всего за последние 16 лет в Норвегии исчезли 20 ледников.

Ученые связывают этот процесс с глобальным потеплением. Таяние ледников является наглядным свидетельством влияния изменений климата, которые все сильнее влияют на экосистемы планеты.

Норвежские ледники, которые являются важными природными достопримечательностями и источниками туристических потоков, становятся символом масштабного экологического кризиса.

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