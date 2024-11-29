Жительница Ровенщины предстанет перед судом за распространение информации о местах выдачи повесток

30-летняя женщина администрировала Viber-сообщество, где писала о местах раздачи повесток сотрудниками ТЦК.

В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении 30-летней местной жительницы, которая распространяла информацию о местах выдачи повесток. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что она создала и администрировала Viber – сообщество, где регулярно распространяла информацию о местах проверки документов и вручении военных повесток мужчинам военнослужащими РТЦК и СП. Таким образом, она срывала процесс проведения мобилизационных мероприятий, а также препятствовала законной деятельности и подрывала авторитет Вооруженных Сил Украины.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее мы писали, что в Киеве администратор Телеграм-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы.

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