Жителька Рівненщини постане перед судом за поширення інформації про місця видачі повісток

30-річна жінка адмініструвала Viber-спільноту, де писала про місця роздачі повісток співробітниками ТЦК.

Фото: АрміяInform

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно 30-річної місцевої жительки, яка поширювала інформацію про місця видачі повісток. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що вона створила та адмініструвала Viber - спільноту, де регулярно поширювала інформацію щодо місць перевірки документів та вручення військових повісток чоловікам військовослужбовцями РТЦК та СП. Таким чином вона зривала процес проведення мобілізаційних заходів, а також перешкоджала законній діяльності та підривала авторитет Збройних Сил України.

Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 до 8 років.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині судили адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про місця роздачі ТЦК.

Також у Києві адміністратор Телеграм-каналу про повістки отримав 5 років в'язниці.

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