У Норвегії льодовики зникають – Нігардсбрін більше не видно з туристичної точки

Льодовик Нігардсбрін за рік відступив ще на 42 метри.

Один із найвідоміших льодовиків Норвегії, Нігардсбрін, так сильно зменшився, що більше не буде видимим з популярної туристичної оглядової точки. Про це повідомляє NRK.

Нігардсбрін, який є частиною більшого льодовика Йостедальсбрін, за літо 2024 року відступив ще на 42 метри, остаточно сховавшись у горах. Загалом за останнє десятиліття льодовик "відступив" на понад 400 метрів.

Раніше його могли легко побачити туристи, які щороку прибували до цієї місцевості. Тепер доступна оглядова точка більше не дає змоги милуватися льодовиком.

Схожа ситуація спостерігається з льодовиком Хельстугубрін у національному парку Йотунхеймен, який за рік відступив на 19 метрів. Загалом за останні 16 років у Норвегії зникли 20 льодовиків.

Науковці пов’язують цей процес із глобальним потеплінням. Танення льодовиків є наочним свідченням впливу змін клімату, які дедалі сильніше впливають на екосистеми планети.

Норвезькі льодовики, які є важливими природними пам’ятками та джерелами туристичних потоків, стають символом масштабної екологічної кризи.

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