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Львівському псевдоактивісту та антивакцинатору Остапу Стахіву продовжили запобіжний захід

17:52, 28 листопада 2024
У Львові суд продовжив запобіжний захід для Остапа Стахіва.
Львівському псевдоактивісту та антивакцинатору Остапу Стахіву продовжили запобіжний захід
Фото: suspilne.media
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28 листопада Галицький райсуд Львова продовжив запобіжний захід для Остапа Стахіва — арешт і визначив розмір застави у розмірі 908 тисяч гривень, передає «Суспільне».

Остапа Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України.

«Суд оголосив запобіжний захід для Остапа Стахіва — арешт із правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень до 25 грудня 2024 року включно. Також йому заборонено виїжджати за межі Львівської області», - пише видання.

Нагадаємо, що 2 жовтня, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для Остапа Стахіва, якого підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ.

Що відомо про Остапа Стахіва

Остап Стахів створив декілька громадських організацій та влаштовував протести на різну тематику. Від початку пандемії він зосередився на одній темі. На своїй Facebook-сторінці Стахів проводив прямі трансляції в яких спростував офіційну інформацію про коронавірус. Також він організовував пікети та влаштовував провокації у ковід-відділеннях лікарень.

У 2023 році Остап Стахів почав організовувати платні курси, де після 21 дня усім, хто пройшов цей курс, обіцяли видати журналістські посвідчення.

23 травня 2024 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не підтримала рішення про реєстрацію трьох медіа Остапа Стахіва: «Галицькі вісті», «Ідея і чин», «Правозахисники».

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