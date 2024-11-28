Вырезал болгаркой и хотел вывезти: в Сумах мужчина пытался украсть памятник, фото

Памятник мужчина пытался вывезти тележкой.

В Сумах полицейские задержали и сообщили о подозрении мужчине, который пытался украсть памятник с территории Мемориала вечной славы, расположенному на улице Герасима Кондратьева. Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

Правоохранители установили, что 42-летний местный житель с помощью инструментов вырезал металлическую статую и пытался тележкой вывезти ее за территорию Мемориала.

«Сотрудники полиции прекратили противоправную деятельность вора и задокументировали данный факт. С места происшествия изъят памятник, аккумуляторная болгарка, перчатки, слесарные ключи, фонарик, тележка и следы пальцев рук злоумышленника», - заявили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд для вынесения решения.

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