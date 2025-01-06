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Ирина Верещук заявила, что срок для добровольного возвращения дезертиров могут продлить

15:04, 6 января 2025
Ранее законом был установлен срок для возвращения военнослужащих-дезертиров и совершивших СЗЧ до 1 января, но Ирина Верещук сообщила, что его могут продлить.
Ирина Верещук заявила, что срок для добровольного возвращения дезертиров могут продлить
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ноябре Президент Владимир Зеленский подписал закон №4087-ІХ, согласно которому военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. В таком случае они не лишатся своих выплат.

В ГБР указали, что по возвращении военнослужащего на место несения службы командир части не позднее 72 часов должен продлить контракт с этим военным и полностью восстановить ему денежное, продовольственное и имущественное обеспечение.

Этим же законом было установлено, что факт возбуждения уголовного производства по статьям 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса в отношении военнослужащего, который добровольно вернется на службу до 1 января 2025 года, не будет основанием для отказа в продлении ему военной службы и действия контракта.

В свою очередь, заместитель министра обороны Катерина Черногоренко заявила, что «иногда СЗЧ необходимо из-за семейных обстоятельств или невозможности перевода в желаемое подразделение».

Кроме того, в приложении Армия+ заработал функционал, позволяющий военнослужащему подать рапорт на восстановление на службе после самовольного ухода из части.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила, что вопрос продления срока для добровольного возвращения на службу по СЗЧ «взят в работу».

Так, было проведено межведомственное совещание по ветеранской политике и социальной защите военнослужащих и членов их семей. Проблематику СЗЧ обсудили с Минобороны, представителями Военной службы правопорядка, а также представителями некоторых боевых подразделений.

«Были конструктивные идеи, которые сразу приступили к работе. Ключевые из них:

Первое: 1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу по СЗЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно – это предмет обсуждения). Так что это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом ВРУ. Благодарю председателя комитета Александра Завитневича за оперативность.

Второе: Для работы по возвращению воинов активнее привлекать рекрутеров из успешных боевых подразделений. Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, то нужно дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СЗЧ к себе, а его направляют в другое подразделение)» - отметила Ирина Верещук.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военные вернулись из СЗЧ, но снова массово сбежали из подразделения – командир роты попросил, чтобы его не наказывали за это.

Автор: Наталя Мамченко

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Ирина Верещук заявила, что срок для добровольного возвращения дезертиров могут продлить

Ранее законом был установлен срок для возвращения военнослужащих-дезертиров и совершивших СЗЧ до 1 января, но Ирина Верещук сообщила, что его могут продлить.

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