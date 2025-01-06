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Президент Австрии поручил сформировать правительство лидеру пророссийской Партии свободы

15:13, 6 января 2025
Герберту Киклю поручили начать коалиционные переговоры о формировании правительства с руководящей до сих пор Австрийской народной партией.
Президент Австрии поручил сформировать правительство лидеру пророссийской Партии свободы
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Президент Австрии Александер ван дер Беллен после встречи с лидером ультраправых Гербертом Киклем 6 января поручил ему начать коалиционные переговоры о формировании правительства с руководящей до сих пор Австрийской народной партией. Об этом говорится в сообщении Европейской правды.

Напомним, что канцлер Австрии Карл Негаммер уходит в отставку после провала коалиционных переговоров.

Отмечается, что Ван дер Беллен провел встречу с Киклем 6 января – после того, как на прошлой неделе окончательно провалились коалиционные переговоры между тремя партиями: Австрийской народной партией, социал-демократами и либеральной NEOS.

Эти три политические силы пытались сформировать правительство, не допустив к власти ультраправую Партию свободы, которая три месяца назад выиграла выборы. Однако их попытка провалилась из-за критических разногласий в политических программах.

После сентябрьских выборов все партии, прошедшие в парламент, исключали возможность коалиции с Партией свободы во главе с Киклем. Однако, после провала коалиционных переговоров, лидер Австрийской народной партии Карл Негаммер, который больше всего выступал против союза с Киклем, подал в отставку.

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Австрия

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