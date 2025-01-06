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Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи

15:13, 6 січня 2025
Герберту Кіклю доручили почати коаліційні переговори про формування уряду з керівною дотепер Австрійською народною партією.
Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
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Президент Австрії Александер ван дер Беллен після зустрічі з лідером ультраправих Гербертом Кіклем 6 січня доручив йому почати коаліційні переговори про формування уряду з керівною дотепер Австрійською народною партією. Про це йдеться у повідомленні Європейської правди.

Нагадаємо, що канцлер Австрії Карл Негаммер йде у відставку після провалу коаліційних переговорів.

Зазначається, що Ван дер Беллен провів зустріч з Кіклем 6 січня – після того, як минулого тижня остаточно провалились коаліційні переговори між трьома партіями: Австрійською народною партією, соціал-демократами та ліберальною NEOS.

Ці три політичні сили намагались сформувати уряд, не допустивши до влади ультраправу Партію свободи, яка три місяці тому виграла вибори. Однак їхня спроба провалилась через критичні розбіжності у політичних програмах.

Після вересневих виборів усі партії, які пройшли до парламенту, виключали можливість коаліції з Партією свободи на чолі з Кіклем. Однак, після провалу коаліційних переговорів, лідер Австрійської народної партії Карл Негаммер, який найбільше виступав проти союзу з Кіклем, подав у відставку.

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Австрія

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