Президент Франції Макрон закликав Україну до «реалістичних дискусій» з територіальних питань

Президент Франції також попередив, що за нинішніх умов «швидкого і легкого рішення в Україні не буде».

Джерело фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

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Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна має вести «реалістичні дискусії» щодо територіальних питань, бо «тільки вони можуть їх вести», щоб знайти вихід.

Про це президент Франції заявив під час щорічної зустрічі французьких послів, щоб окреслити основні моменти своєї зовнішньої політики, повідомляє BFMTV.

«Сполучені Штати Америки повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів», - зазначив він.

Водночас європейці повинні будуть «побудувати гарантії безпеки» для України, «що буде їхнім першочерговим обов'язком», заявив Макрон.

Президент Франції також попередив, що за нинішніх умов «швидкого і легкого рішення в Україні не буде» – на тлі попередніх обіцянок Дональда Трампа щодо оперативного завершення війни.

Він також заявив, що «довіра» до Заходу буде «підірвана», якщо американський президент погодиться на «компроміс» через «втому».

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