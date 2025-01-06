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Командир батальйону відмовився вести батальйон у бій за лісосмуги – суд підтримав офіцера, а не його командування

14:39, 6 січня 2025
Майор повідомив суду, що в батальйоні є лише 41% від необхідного особового складу, а частина військовослужбовців навіть не проходила базової військової підготовки.
Командир батальйону відмовився вести батальйон у бій за лісосмуги – суд підтримав офіцера, а не його командування
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Великоновосілківський районний суд Донецької області розглянув справу стосовно недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду.

На цей раз фігурантом справи став командир механізованого батальйону, майор Костянтин К., підрозділ якого був прикомандирований до 110 окремої механізованої бригади.

14 грудня 2024 року майор Костянтин К. отримав бойове розпорядження від командира бригади зайняти дві важливі позиції у смузі оборони 110 бригади, а саме у лісосмугах, підсилити їх оборону особовим складом батальйону та утримувати вказані позиції.

Однак наказ командира бригади виконаний не був, внаслідок чого штурмові підрозділи російських військ захопили вказані позиції.

На думку командування 110 бригади Костянтин К. порушив вимоги Дисциплінарного статуту ЗСУ та  Статуту Внутрішньої служби, тобто командир батальйону не виконав бойове розпорядження командування бригади.

Відтак стосовно Костянтина К. було складено  протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Втім в суді Костянтин К. своєї провини не визнав.

На свій захист майор повідомив, що механізований батальйон, який знаходився під його командуванням, фактично не міг виконати бойове розпорядження.

Справа в тому, що Костянтин К. просто не зміг зібрати необхідну кількість особового складу для виконання важливого завдання.

У грудні 2024 року у складі батальйону було всього 314 військовослужбовців з 758, що становить 41% від штатної кількості військовослужбовців.

З 314 військовослужбовців 33 (10%) навіть не пройшли базової загальновійськової підготовки, а ще 38 (12%) військовослужбовців потребували лікування або були визнані ВЛК обмежено придатними. Також деякі військовослужбовці взагалі відмовилися виконувати наказ Костянтина К.

Окремо Костянтин К. повідомив про те, що батальйон не пройшов відповідного злагодження, а на підготовку особового складу до бойових дій у командира батальйону було всього 4 дні.

Крім того, напередодні отримання бойового розпорядження батальйон поніс втрати загиблими та пораненими внаслідок обстрілів, а 5 військовослужбовців взагалі зникли без вісти, через що у батальйоні виникли ще й проблеми з морально-психологічним станом.

Також у батальйоні були проблеми із забезпеченням транспортними засобами, бронетехнікою та боєприпасами, зокрема, для артилерії.

Про всі ці проблеми майор доповідав командуванню бригади, однак розуміння у керівництва бригади він не знайшов.

Дослідивши позиції сторін, суд дійшов висновку, що провина майора документально не підтверджується наявними даними.

Зокрема, суду залишилося незрозумілим, що саме Костянтин К., за наявних проблем, мав зробити для забезпечення боєздатності батальйону, адже дефіцит особового складу та озброєння ставить під сумнів реальну можливість виконати бойове розпорядження.

При цьому матеріалів службового розслідування стосовно майора суду чомусь надано не було.

Відтак, 2 січня 2025 року суд закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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