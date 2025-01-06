Командир батальона отказался вести батальон в бой за лесополосы – суд поддержал офицера, а не его командование

Майор сообщил суду, что в батальоне есть только 41% от необходимого количества личного состава, а часть военнослужащих даже не проходила базовую военную подготовку.

Великоновоселковский районный суд Донецкой области рассмотрел дело о небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода.

В этот раз фигурантом дела стал командир механизированного батальона, майор Константин К., подразделение которого было прикомандировано к 110 отдельной механизированной бригаде.

14 декабря 2024 года майор Константин К. получил боевое распоряжение от командира бригады занять две важные позиции в полосе обороны 110 бригады, а именно позиции в лесополосах, усилить их оборону личным составом батальона и удерживать указанные позиции.

Однако приказ командира бригады исполнен не был, в результате чего штурмовые подразделения российских войск захватили указанные позиции.

По мнению командования 110 бригады Константин К. нарушил требования Дисциплинарного устава ВСУ и Устава Внутренней службы, то есть командир батальона не выполнил боевое распоряжение командования бригады.

Таким образом, в отношении Константина К. был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Впрочем, в суде Константин К. своей вины не признал.

Дело в том, что Константин К. просто не смог собрать необходимого количества личного состава для выполнения важной задачи.

В декабре 2024 года в составе батальона находилось всего 314 военнослужащих из 758, что составляет 41% от штатного количества военнослужащих.

Из 314 военнослужащих 33 (10%) даже не прошли базовую общевойсковую подготовку, а еще 38 (12%) военнослужащих нуждались в лечении или были признаны ВЛК ограниченно пригодными. Также некоторые военнослужащие вообще отказались выполнять приказ Константина К.

Отдельно Константин К. сообщил о том, что батальон не прошел соответствующего слаживания, а на подготовку личного состава к боевым действиям у командира батальона было всего 4 дня.

Кроме того, накануне получения боевого распоряжения батальон понес потери погибшими и ранеными в результате обстрелов, а 5 военнослужащих вообще пропали без вести, из-за чего в батальоне возникли проблемы с морально-психологическим состоянием.

Также у батальона были проблемы с обеспечением транспортными средствами, бронетехникой и боеприпасами, в частности, для артиллерии.

Обо всех этих проблемах майор докладывал командованию бригады, однако понимания у руководства бригады он не нашел.

Изучив позиции сторон, суд пришел к выводу, что вина майора документально не подтверждается имеющимися данными.

В частности, суду осталось непонятным, что именно Константин К., при имеющихся проблемах, должен был сделать для обеспечения боеспособности батальона, ведь дефицит личного состава и вооружения ставит под сомнение реальную возможность выполнить боевое распоряжение.

При этом материалы служебного расследования в отношении майора суду почему-то предоставлены не были.

В итоге, 2 января 2025 года суд закрыл производство по делу в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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