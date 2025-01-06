Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Командир батальона отказался вести батальон в бой за лесополосы – суд поддержал офицера, а не его командование

14:39, 6 января 2025
Майор сообщил суду, что в батальоне есть только 41% от необходимого количества личного состава, а часть военнослужащих даже не проходила базовую военную подготовку.
Командир батальона отказался вести батальон в бой за лесополосы – суд поддержал офицера, а не его командование
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великоновоселковский районный суд Донецкой области рассмотрел дело о небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода.

В этот раз фигурантом дела стал командир механизированного батальона, майор Константин К., подразделение которого было прикомандировано к 110 отдельной механизированной бригаде.

14 декабря 2024 года майор Константин К. получил боевое распоряжение от командира бригады занять две важные позиции в полосе обороны 110 бригады, а именно позиции в лесополосах, усилить их оборону личным составом батальона и удерживать указанные позиции.

Однако приказ командира бригады исполнен не был, в результате чего штурмовые подразделения российских войск захватили указанные позиции.

По мнению командования 110 бригады Константин К. нарушил требования Дисциплинарного устава ВСУ и Устава Внутренней службы, то есть командир батальона не выполнил боевое распоряжение командования бригады.

Таким образом, в отношении Константина К. был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Впрочем, в суде Константин К. своей вины не признал.

Дело в том, что Константин К. просто не смог собрать необходимого количества личного состава для выполнения важной задачи.

В декабре 2024 года в составе батальона находилось всего 314 военнослужащих из 758, что составляет 41% от штатного количества военнослужащих.

Из 314 военнослужащих 33 (10%) даже не прошли базовую общевойсковую подготовку, а еще 38 (12%) военнослужащих нуждались в лечении или были признаны ВЛК ограниченно пригодными. Также некоторые военнослужащие вообще отказались выполнять приказ Константина К.

Отдельно Константин К. сообщил о том, что батальон не прошел соответствующего слаживания, а на подготовку личного состава к боевым действиям у командира батальона было всего 4 дня.

Кроме того, накануне получения боевого распоряжения батальон понес потери погибшими и ранеными в результате обстрелов, а 5 военнослужащих вообще пропали без вести, из-за чего в батальоне возникли проблемы с морально-психологическим состоянием.

Также у батальона были проблемы с обеспечением транспортными средствами, бронетехникой и боеприпасами, в частности, для артиллерии.

Обо всех этих проблемах майор докладывал командованию бригады, однако понимания у руководства бригады он не нашел.

Изучив позиции сторон, суд пришел к выводу, что вина майора документально не подтверждается имеющимися данными.

В частности, суду осталось непонятным, что именно Константин К., при имеющихся проблемах, должен был сделать для обеспечения боеспособности батальона, ведь дефицит личного состава и вооружения ставит под сомнение реальную возможность выполнить боевое распоряжение.

При этом материалы служебного расследования в отношении майора суду почему-то предоставлены не были.

В итоге, 2 января 2025 года суд закрыл производство по делу в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ирина Верещук заявила, что срок для добровольного возвращения дезертиров могут продлить

Ранее законом был установлен срок для возвращения военнослужащих-дезертиров и совершивших СЗЧ до 1 января, но Ирина Верещук сообщила, что его могут продлить.

Командир батальона отказался вести батальон в бой за лесополосы – суд поддержал офицера, а не его командование

Майор сообщил суду, что в батальоне есть только 41% от необходимого количества личного состава, а часть военнослужащих даже не проходила базовую военную подготовку.

Может ли мужчина, самостоятельно воспитывающий малолетних детей, выехать с ними за границу – позиция Верховного Суда

Пограничная служба отказала мужчине, самостоятельно воспитывающему двух малолетних детей, в пересечении границы – Верховный Суд подтвердил решение судов, которые признали противоправным и отменили этот отказ.

Лицо, получающее безвозмездную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что местный суд не рассмотрел его заявления об отказе от «безвозмездного» защитника, не предоставлявшего ему должной правовой помощи.

Отсутствие солдата на месте службы более 10 дней является преступлением, а не административным правонарушением – Верховный Суд

Военнослужащий самовольно покинул воинскую часть и отсутствовал по месту военной службы в условиях военного положения более 10 суток, что образует состав преступления, предусмотренного статьей 407 УК, а не административного правонарушения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду