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Когда и как суд обязывает компенсировать имущественный ущерб потерпевшим по уголовным делам – объяснение

16:07, 6 января 2025
Координационный центр разъяснил, как возместить ущерб от уголовных преступлений.
Когда и как суд обязывает компенсировать имущественный ущерб потерпевшим по уголовным делам – объяснение
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Люди, которые понесли имущественный ущерб в результате уголовного преступления, имеют право на его возмещение. Координационный центр по предоставлению правовой помощи объясняет, как действовать в таких случаях.

Как добиться компенсации

Для получения возмещения нужно подать гражданский иск. Это можно сделать до начала судебного разбирательства, обратившись к:

  • подозреваемому или обвиняемому;
  • физическому или юридическому лицу, которое по закону несет ответственность за причиненный вред.

Компенсация возможна двумя путями:

Добровольно - виновник может возместить ущерб на любом этапе уголовного производства.

По решению суда - после рассмотрения гражданского иска в рамках уголовного дела.

Что подлежит возмещению

Суд возмещает только реальный ущерб. Для подтверждения ущерба нужно предоставить доказательства:

В случае вреда здоровью - медицинские заключения, чеки за лечение, справки или выписки из больниц.

В случае ущерба имуществу - документы, подтверждающие право собственности, справки об оценке стоимости, акты о повреждении или уничтожении, квитанции за ремонт.

Важно собрать как можно больше документов, подтверждающих причиненный ущерб, поскольку их отсутствие может стать основанием для отказа в удовлетворении иска.

Когда компенсация не предоставляется

Возмещение имущественного ущерба невозможно, если:

  • суд не установил факт совершения уголовного правонарушения;
  • обвиняемого оправдали.

Защита своих прав и компенсация убытков требуют тщательного сбора доказательств и надлежащего юридического сопровождения. В случае необходимости можно обратиться за помощью к специалистам правовой помощи.

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