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Коли і як суд зобов’язує компенсувати майнові збитки потерпілим у кримінальних справах – пояснення

16:07, 6 січня 2025
Координаційний центр роз’яснив, як відшкодувати збитки від кримінальних злочинів.
Коли і як суд зобов’язує компенсувати майнові збитки потерпілим у кримінальних справах – пояснення
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Люди, які зазнали майнової шкоди внаслідок кримінального правопорушення, мають право на її відшкодування. Координаційний центр з надання правової допомоги пояснює, як діяти у таких випадках.

Як домогтися компенсації

Для отримання відшкодування потрібно подати цивільний позов. Це можна зробити до початку судового розгляду, звернувшись до:

  • підозрюваного чи обвинуваченого;
  • фізичної або юридичної особи, яка за законом несе відповідальність за завдану шкоду.

Компенсація можлива двома шляхами:

Добровільно – винуватець може відшкодувати збитки на будь-якому етапі кримінального провадження.

За рішенням суду – після розгляду цивільного позову в межах кримінальної справи.

Що підлягає відшкодуванню

Суд відшкодовує лише реальні збитки. Для підтвердження шкоди потрібно надати докази:

У разі шкоди здоров’ю – медичні висновки, чеки за лікування, довідки чи виписки з лікарень.

У разі шкоди майну – документи, що підтверджують право власності, довідки про оцінку вартості, акти про пошкодження чи знищення, квитанції за ремонт.

Важливо зібрати якомога більше документів, що підтверджують завдану шкоду, оскільки їхня відсутність може стати підставою для відмови у задоволенні позову.

Коли компенсація не надається

Відшкодування майнових збитків неможливе, якщо:

  • суд не встановив факт скоєння кримінального правопорушення;
  • обвинуваченого виправдали.

Захист своїх прав і компенсація збитків потребують ретельного збору доказів і належного юридичного супроводу. У разі необхідності можна звернутися за допомогою до фахівців правової допомоги.

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