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Суд лишил отца родительских прав по иску его 16-летней дочери

15:49, 6 января 2025
Хмельницкий апелляционный суд лишил мужчину родительских прав, удовлетворив иск его несовершеннолетней дочери, назначив опекуном бабушку.
Суд лишил отца родительских прав по иску его 16-летней дочери
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Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил иск 16-летней девушки, лишив ее отца родительских прав. Истица обратилась в суд в 14 лет с просьбой лишить отца прав и назначить ее попечителем бабушку.

Истица объяснила, что ее родители развелись в 2010 году и с тех пор папа ею не интересовался, не навещал, хотя живет в соседнем подъезде, не принимал участия в воспитании, материально не поддерживал (долг по алиментам составил более 70 тыс. грн).

После смерти матери ею занималась бабушка. После ее обращений Служба по делам детей неоднократно проводила с отцом профилактические беседы, указывала на необходимость выполнения родительских обязанностей, однако тот не изменил своего отношения к девочке, разве что начал присылать незначительные суммы денег.

Хмельницкий горрайонный суд принял заочное решение по этому делу: удовлетворил иск и лишил ответчика родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. Ее место жительства определил по месту регистрации бабушки, которую назначил ее попечителем.

Мужчина подал апелляционную жалобу на решение с просьбой его отменить и отказать в удовлетворении иска. Сказал, что не был должным образом уведомлен о рассмотрении дела, а местный суд принял решение только на основании доказательств истицы, без учета его позиции. Заверил, что уже погасил задолженность по алиментам и хочет сохранить отношения и участвовать в жизни дочери, однако в этом препятствует ее бабушка.

Также добавил, что суд нарушил нормы ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Украины, поскольку на момент обращения с иском в суд ребенок не достиг совершеннолетия.

По результатам апелляционного пересмотра дела коллегия судей пришла к выводу о правомерности исковых требований, поскольку есть вина ответчика в уклонении от выполнения родительских обязанностей.

Среди прочего, апелляционный суд обратил внимание на позицию истицы, которой сейчас 16 лет: она категорически возразила против апелляционной жалобы и настояла на лишении ответчика родительских прав в отношении нее.

Также Хмельницкий апелляционный суд обратил внимание, что после смерти матери малолетний в то время ребенок остался без родительской опеки, однако отец не забрал ее к себе жить, не поддержал, не занимался воспитанием, фактически полностью самоустранился и уклонился от выполнения своих родительских обязанностей. Его отношение к дочери не изменилось и после профилактических бесед со Службой по делам детей. В 2022 году суд признал мужчину виновным в невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ч. 1 ст. 184 КУоАП).

Коллегия судей учла и заключение органа опеки и попечительства, согласно которому принято решение о целесообразности лишения мужа родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери, исходя из интересов ребенка.

Утверждение апеллянта, что девочка не имела права обращаться в суд, потому что не достигла совершеннолетия,

Хмельницкий апелляционный суд признал необоснованными, поскольку по нормам ст. 165 Семейного кодекса Украины право на обращение в суд с иском о лишении родительских прав имеет ребенок, достигший четырнадцати лет. На момент обращения истице уже было четырнадцать.

Между тем, апелляционный суд признал справедливыми доводы апеллянта о ненадлежащем уведомлении его о времени и месте судебного заседания в этом производстве. Рассмотрение дела в суде первой инстанции несколько раз откладывали для повторного уведомления ответчика, однако в материалах дела нет доказательств, что ему направляли судебную повестку.

Коллегия судей отметила, что такое нарушение норм процессуального права - обязательное основание для отмены судебного решения.

Поэтому апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу: отменил заочное решение местного суда и принял новое - удовлетворил иск несовершеннолетней и лишил ответчика родительских прав в отношении нее, а попечителем назначил ее бабушку.

С постановлением Хмельницкого апелляционного суда по делу № 686/16656/22 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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