Практика судов
  1. В Украине

Украинцы за декабрь накопили 436 млн гривен кэшбэка за декабрь

16:43, 6 января 2025
Накопления за декабрь превысили выплаты за 3 месяца.
Украинцы за декабрь накопили 436 млн гривен кэшбэка за декабрь
Фото: madeinukraine.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В декабре, четвертом месяце действия программы «Национальный кэшбек», украинцы накопили 436 миллионов гривен, сообщило Министерство экономики. Это на 180 миллионов больше, чем в ноябре.

Выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года из-за особенностей бюджетного процесса. Сейчас программа имеет 4,5 миллиона активных пользователей, которые уже активировали карты для получения выплат в приложении «Дія».

«Программа демонстрирует стабильный рост. В декабре украинцы накопили почти на 50 миллионов гривен больше, чем было выплачено за предыдущие три месяца вместе взятых. Программа привлекает представителей всех возрастных групп и поддерживает как потребителей, так и национальных производителей, стимулируя выбор украинских товаров», - отметила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины.

Кто принимает участие?

  • 57,4% участников - молодежь до 45 лет.
  • 22,4% - люди среднего возраста (45-60 лет).
  • 20,2% - граждане старше 60 лет.

Женщины составляют большинство участников программы (62,3%), мужчины - 37,7%.

24 декабря государство выплатило 232 миллиона гривен кэшбека за ноябрь, средства получили 2 миллиона человек.

Чтобы своевременно получать кэшбек, нужно:

  • В приложении «Дія» выбрать раздел «Сервисы».
  • Перейти в «Национальный кэшбек» и активировать карту.

Если карты нет, ее можно открыть через один из банков-партнеров в «Дії».

Кэшбэк накапливается автоматически, а информацию о начислении можно проверить в приложении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги кешбек

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если ордер адвоката добавлен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительного наложения отдельной собственноручной или электронной подписи на ордер не требуется – Верховный Суд

Ордер считается содержащим подпись адвоката при условии, что: он содержит собственноручную («физическую») подпись, он подписан электронной подписью, он является приложением к документу, подписанному электронной подписью – Верховный Суд.

Ирина Верещук заявила, что срок для добровольного возвращения дезертиров могут продлить

Ранее законом был установлен срок для возвращения военнослужащих-дезертиров и совершивших СЗЧ до 1 января, но Ирина Верещук сообщила, что его могут продлить.

Командир батальона отказался вести батальон в бой за лесополосы – суд поддержал офицера, а не его командование

Майор сообщил суду, что в батальоне есть только 41% от необходимого количества личного состава, а часть военнослужащих даже не проходила базовую военную подготовку.

Может ли мужчина, самостоятельно воспитывающий малолетних детей, выехать с ними за границу – позиция Верховного Суда

Пограничная служба отказала мужчине, самостоятельно воспитывающему двух малолетних детей, в пересечении границы – Верховный Суд подтвердил решение судов, которые признали противоправным и отменили этот отказ.

Лицо, получающее безвозмездную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что местный суд не рассмотрел его заявления об отказе от «безвозмездного» защитника, не предоставлявшего ему должной правовой помощи.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду