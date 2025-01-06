Украинцы за декабрь накопили 436 млн гривен кэшбэка за декабрь

Накопления за декабрь превысили выплаты за 3 месяца.

Фото: madeinukraine.gov.ua

В декабре, четвертом месяце действия программы «Национальный кэшбек», украинцы накопили 436 миллионов гривен, сообщило Министерство экономики. Это на 180 миллионов больше, чем в ноябре.

Выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года из-за особенностей бюджетного процесса. Сейчас программа имеет 4,5 миллиона активных пользователей, которые уже активировали карты для получения выплат в приложении «Дія».

«Программа демонстрирует стабильный рост. В декабре украинцы накопили почти на 50 миллионов гривен больше, чем было выплачено за предыдущие три месяца вместе взятых. Программа привлекает представителей всех возрастных групп и поддерживает как потребителей, так и национальных производителей, стимулируя выбор украинских товаров», - отметила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины.

Кто принимает участие?

57,4% участников - молодежь до 45 лет.

22,4% - люди среднего возраста (45-60 лет).

20,2% - граждане старше 60 лет.

Женщины составляют большинство участников программы (62,3%), мужчины - 37,7%.

24 декабря государство выплатило 232 миллиона гривен кэшбека за ноябрь, средства получили 2 миллиона человек.

Чтобы своевременно получать кэшбек, нужно:

В приложении «Дія» выбрать раздел «Сервисы».

Перейти в «Национальный кэшбек» и активировать карту.

Если карты нет, ее можно открыть через один из банков-партнеров в «Дії».

Кэшбэк накапливается автоматически, а информацию о начислении можно проверить в приложении.

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