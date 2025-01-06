Зеленский подписал закон о народовластии на уровне местного самоуправления

14:00, 6 января 2025
Закон регулирует формы участия жителей общин в местных решениях.
Фото: ukrinform
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №3703-IX, который регламентирует механизмы реализации прав граждан на участие в местном самоуправлении. Документ направлен на укрепление демократических принципов в территориальных общинах.
Нововведения охватывают:
- Формы участия граждан: Закон определяет основные способы, с помощью которых жители общин могут влиять на решение вопросов местного значения.
- Уставы общин: Устанавливается обязательность утверждения уставов территориальных общин, которые будут определять ключевые вопросы местного самоуправления.
- Бюджетное участие: Предусмотрено создание механизмов для привлечения жителей к планированию и распределению средств местных бюджетов.
- Отчетность власти: Закон детализирует процедуры отчетности перед обществом для сельских, поселковых и городских голов, а также депутатов местных советов.
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