Зеленский подписал закон о народовластии на уровне местного самоуправления

Закон регулирует формы участия жителей общин в местных решениях.

Фото: ukrinform

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №3703-IX, который регламентирует механизмы реализации прав граждан на участие в местном самоуправлении. Документ направлен на укрепление демократических принципов в территориальных общинах.

Нововведения охватывают:

Формы участия граждан: Закон определяет основные способы, с помощью которых жители общин могут влиять на решение вопросов местного значения.

Уставы общин: Устанавливается обязательность утверждения уставов территориальных общин, которые будут определять ключевые вопросы местного самоуправления.

Бюджетное участие: Предусмотрено создание механизмов для привлечения жителей к планированию и распределению средств местных бюджетов.

Отчетность власти: Закон детализирует процедуры отчетности перед обществом для сельских, поселковых и городских голов, а также депутатов местных советов.

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