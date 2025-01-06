Зеленський підписав закон про народовладдя на рівні місцевого самоврядування

Закон регулює форми участі жителів громад у місцевих рішеннях.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №3703-IX, який регламентує механізми реалізації прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні. Документ спрямований на зміцнення демократичних принципів у територіальних громадах.

Нововведення охоплюють:

Форми участі громадян: Закон визначає основні способи, за допомогою яких жителі громад можуть впливати на вирішення питань місцевого значення.

Статути громад: Встановлюється обов’язковість затвердження статутів територіальних громад, які визначатимуть ключові питання місцевого самоврядування.

Бюджетна участь: Передбачено створення механізмів для залучення жителів до планування й розподілу коштів місцевих бюджетів.

Звітування влади: Закон деталізує процедури звітування перед громадою для сільських, селищних і міських голів, а також депутатів місцевих рад.

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