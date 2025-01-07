Практика судів
  1. В Україні

Контррозвідка запобігла масовому теракту біля військового об’єкта на Київщині

10:54, 7 січня 2025
СБУ затримала агентурну мережу рф, що готувала теракт за допомогою 16-річного хлопця.
Контррозвідка запобігла масовому теракту біля військового об’єкта на Київщині
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці зірвали спробу російських спецслужб здійснити масштабний теракт на Київщині. Контррозвідка Служби безпеки України затримала чотирьох учасників агентурної мережі рф, які планували підірвати саморобний вибуховий пристрій біля входу до будівлі одного з підрозділів Сил оборони.

За даними слідства, російські куратори використали 16-річного хлопця з Кіровоградщини як виконавця. Юнак у військовій формі мав пронести тактичний рюкзак із вибухівкою до режимного об’єкта. Агенти рф відстежували його пересування онлайн і планували підірвати пристрій дистанційно, коли підліток увійде до приміщення.

Юнак не знав, що мав стати жертвою. Йому повідомили, що вибухівка спрацює лише після його виходу.

Організація злочину:

Основний агент – 16-річний студент, який отримав координати схрону для вибухівки й військової форми.

Перевізник – 19-річний молодик, який транспортував вибухівку з початкового тайника до схрону.

Виготовлення СВП – дві жительки Вінниччини, які за інструкцією російських кураторів створили вибуховий пристрій і сховали його.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з рф і 1,5 кг вибухової суміші.

Фігурантам повідомили про підозру за статтями:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Затриманих взято під варту без права застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ теракт Київська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Верховна Рада провалила законопроект Кабміну про створення Вищого адмінсуду за участі міжнародних експертів і неочікувано підтримала альтернативну версію

Народні депутати замість ідеї зі створення Вищого адмінсуду підтримали законопроект Сергія Власенка про передачу справ щодо оскарження конкурсів на директора НАБУ, САП і НАЗК до Київського міського ОАС.

Жінок будуть ставити на військовий облік військовозобовʼязаних лише за їх бажанням — прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який встановлює, що після проходження базової військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про скасування Господарського кодексу

Закон про скасування Господарського кодексу також передбачає, що в Україні зʼявиться нове визначення і розмежування підприємств.

Комітет рекомендував прийняти законопроект щодо створення в Україні Вищого адміністративного суду

Верховна Рада розгляне законопроект про засади створення нового Вищого адміністративного суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду