Контррозвідка запобігла масовому теракту біля військового об’єкта на Київщині

СБУ затримала агентурну мережу рф, що готувала теракт за допомогою 16-річного хлопця.

Фото: СБУ

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Правоохоронці зірвали спробу російських спецслужб здійснити масштабний теракт на Київщині. Контррозвідка Служби безпеки України затримала чотирьох учасників агентурної мережі рф, які планували підірвати саморобний вибуховий пристрій біля входу до будівлі одного з підрозділів Сил оборони.

За даними слідства, російські куратори використали 16-річного хлопця з Кіровоградщини як виконавця. Юнак у військовій формі мав пронести тактичний рюкзак із вибухівкою до режимного об’єкта. Агенти рф відстежували його пересування онлайн і планували підірвати пристрій дистанційно, коли підліток увійде до приміщення.

Юнак не знав, що мав стати жертвою. Йому повідомили, що вибухівка спрацює лише після його виходу.

Організація злочину:

Основний агент – 16-річний студент, який отримав координати схрону для вибухівки й військової форми.

Перевізник – 19-річний молодик, який транспортував вибухівку з початкового тайника до схрону.

Виготовлення СВП – дві жительки Вінниччини, які за інструкцією російських кураторів створили вибуховий пристрій і сховали його.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з рф і 1,5 кг вибухової суміші.

Фігурантам повідомили про підозру за статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Затриманих взято під варту без права застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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