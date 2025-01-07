Контрразведка предотвратила массовый теракт возле военного объекта на Киевщине

Правоохранители сорвали попытку российских спецслужб осуществить масштабный теракт на Киевщине. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала четырех участников агентурной сети рф, которые планировали взорвать самодельное взрывное устройство у входа в здание одного из подразделений Сил обороны.
По данным следствия, российские кураторы использовали 16-летнего парня из Кировоградской области в качестве исполнителя. Юноша в военной форме должен был пронести тактический рюкзак со взрывчаткой к режимному объекту. Агенты рф отслеживали его передвижения онлайн и планировали взорвать устройство дистанционно, когда подросток войдет в помещение.
Юноша не знал, что должен был стать жертвой. Ему сообщили, что взрывчатка сработает только после его выхода.
Организация преступления:
Основной агент - 16-летний студент, который получил координаты тайника для взрывчатки и военной формы.
Перевозчик - 19-летний молодой человек, который транспортировал взрывчатку из начального тайника в тайник.
Изготовление СВУ - две жительницы Винницкой области, которые по инструкции российских кураторов создали взрывное устройство и спрятали его.
Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с РФ и 1,5 кг взрывчатой смеси.
Фигурантам сообщили о подозрении по статьям:
Задержанные взяты под стражу без права залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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