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Контрразведка предотвратила массовый теракт возле военного объекта на Киевщине

10:54, 7 января 2025
СБУ задержала агентурную сеть рф, готовившую теракт с помощью 16-летнего парня.
Контрразведка предотвратила массовый теракт возле военного объекта на Киевщине
Фото: СБУ
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Правоохранители сорвали попытку российских спецслужб осуществить масштабный теракт на Киевщине. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала четырех участников агентурной сети рф, которые планировали взорвать самодельное взрывное устройство у входа в здание одного из подразделений Сил обороны.

По данным следствия, российские кураторы использовали 16-летнего парня из Кировоградской области в качестве исполнителя. Юноша в военной форме должен был пронести тактический рюкзак со взрывчаткой к режимному объекту. Агенты рф отслеживали его передвижения онлайн и планировали взорвать устройство дистанционно, когда подросток войдет в помещение.

Юноша не знал, что должен был стать жертвой. Ему сообщили, что взрывчатка сработает только после его выхода.

Организация преступления:

Основной агент - 16-летний студент, который получил координаты тайника для взрывчатки и военной формы.

Перевозчик - 19-летний молодой человек, который транспортировал взрывчатку из начального тайника в тайник.

Изготовление СВУ - две жительницы Винницкой области, которые по инструкции российских кураторов создали взрывное устройство и спрятали его.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с РФ и 1,5 кг взрывчатой смеси.

Фигурантам сообщили о подозрении по статьям:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Задержанные взяты под стражу без права залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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СБУ теракт Киевская область

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