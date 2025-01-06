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Українці за грудень накопичили 436 млн гривень кешбеку

16:43, 6 січня 2025
Накопичення за грудень перевищили виплати за 3 місяці.
Українці за грудень накопичили 436 млн гривень кешбеку
Фото: madeinukraine.gov.ua
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У грудні, четвертому місяці дії програми «Національний кешбек», українці накопичили 436 мільйонів гривень, повідомило Міністерство економіки. Це на 180 мільйонів більше, ніж у листопаді.

Виплата кешбеку за грудень і січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року через особливості бюджетного процесу. Наразі програма має 4,5 мільйона активних користувачів, які вже активували картки для отримання виплат у застосунку «Дія».

"Програма демонструє стабільне зростання. У грудні українці накопичили майже на 50 мільйонів гривень більше, ніж було виплачено за попередні три місяці разом. Програма залучає представників усіх вікових груп і підтримує як споживачів, так і національних виробників, стимулюючи вибір українських товарів," — зазначила Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єр-міністерка України.

Хто бере участь?

  • 57,4% учасників — молодь до 45 років.
  • 22,4% — люди середнього віку (45–60 років).
  • 20,2% — громадяни старше 60 років.

Жінки складають більшість учасників програми (62,3%), чоловіки — 37,7%.

24 грудня держава виплатила 232 мільйони гривень кешбеку за листопад, кошти отримали 2 мільйони людей.

Щоб своєчасно отримувати кешбек, потрібно:

  • У застосунку «Дія» обрати розділ «Сервіси».
  • Перейти до «Національний кешбек» і активувати картку.

Якщо картки немає, її можна відкрити через одного з банків-партнерів у «Дії».

Кешбек накопичується автоматично, а інформацію про нарахування можна перевірити в застосунку.

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