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Президент Франции Макрон призвал Украину к «реалистичным дискуссиям» по территориальным вопросам

14:54, 6 января 2025
Президент Франции также предупредил, что при нынешних условиях «скорого и легкого решения в Украине не будет».
Президент Франции Макрон призвал Украину к «реалистичным дискуссиям» по территориальным вопросам
Источник фото: Pier Marco Tacca/Getty Images
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина должна вести «реалистические дискуссии» по территориальным вопросам, потому что «только они могут их вести», чтобы найти выход.

Об этом президент Франции заявил во время ежегодной встречи французских послов, чтобы определить основные моменты своей внешней политики, сообщает BFMTV.

«Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», - отметил он.

В то же время, европейцы должны будут «построить гарантии безопасности» для Украины, «что будет их первоочередной обязанностью», заявил Макрон.

Президент Франции также предупредил, что при нынешних условиях «скорого и легкого решения в Украине не будет» – на фоне предварительных обещаний Дональда Трампа по оперативному завершению войны.

Он также заявил, что «доверие» к Западу будет «подорвано», если американский президент согласится на «компромисс» из-за «усталости».

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США Украина Дональд Трамп война Эмманюэль Макрон

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