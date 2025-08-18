В МИД Германии озвучили позицию по отправке войск в Украину

Министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль заявил, что Германия должна играть немаловажную роль в миротворческой миссии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что его страна не будет размещать военный контингент в Украине в рамках миротворческой миссии в случае завершения войны. Об этом пишет Politico.

«Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой», — сказал министр.

Он отметил, что европейские лидеры рассматривают прочные гарантии безопасности для Украины как ключ к любому потенциальному мирному соглашению, которое может быть заключено между Киевом и Москвой, и этот вопрос станет главным пунктом повестки дня, когда Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские коллеги встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Министр считает, что Германия должна играть важную роль в миротворческой миссии.

«Сейчас мы слышим сигналы из Вашингтона о том, что они готовы это сделать [предоставить гарантии безопасности], и это должно затем быть проработано совместно с европейцами, при этом Германия, естественно, должна будет сыграть важную роль», — сказал Вадефуль, добавив, что Берлин мог бы оказать, среди прочего, военную и техническую помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.