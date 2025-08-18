Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

У МЗС Німеччини озвучили позицію щодо відправки військ до України

17:00, 18 серпня 2025
Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина повинна грати важливу роль у миротворчій місії.
У МЗС Німеччини озвучили позицію щодо відправки військ до України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не розміщуватиме військовий контингент в Україні в рамках миротворчої місії у разі завершення війни. Про це пише Politico.

«Бундесвер уже розмістив бригаду у Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас надто великим навантаженням», — сказав міністр.

Він зазначив, що європейські лідери розглядають міцні гарантії безпеки для України як ключ до будь-якої потенційної мирної угоди, яка може бути укладена між Києвом та Москвою, і це питання стане головним пунктом порядку денного, коли Президент України Володимир Зеленський та його європейські колеги зустрінуться із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Міністр вважає, що Німеччина має відігравати важливу роль у миротворчій місії.

«Зараз ми чуємо сигнали з Вашингтона про те, що вони готові це зробити [надати гарантії безпеки], і це має потім бути опрацьовано спільно з європейцями, при цьому Німеччина, природно, повинна відіграти важливу роль», — сказав Вадефуль, додавши, що Берлін міг би надати, серед іншого, військову та технічну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Парламент прагне чіткої процедури прийняття на себе зобов’язань – щоб ми не дізнавалися про це за кілька хвилин до того, як воно увійде до парламенту – Стефанчук

Ми не самураї, що нам просто треба пройти шлях – Руслан Стефанчук.

Бюджет на 2026 рік планується з урахуванням продовження бойових дій на весь 2026 рік – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду