У МЗС Німеччини озвучили позицію щодо відправки військ до України

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина повинна грати важливу роль у миротворчій місії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не розміщуватиме військовий контингент в Україні в рамках миротворчої місії у разі завершення війни. Про це пише Politico.

«Бундесвер уже розмістив бригаду у Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас надто великим навантаженням», — сказав міністр.

Він зазначив, що європейські лідери розглядають міцні гарантії безпеки для України як ключ до будь-якої потенційної мирної угоди, яка може бути укладена між Києвом та Москвою, і це питання стане головним пунктом порядку денного, коли Президент України Володимир Зеленський та його європейські колеги зустрінуться із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Міністр вважає, що Німеччина має відігравати важливу роль у миротворчій місії.

«Зараз ми чуємо сигнали з Вашингтона про те, що вони готові це зробити [надати гарантії безпеки], і це має потім бути опрацьовано спільно з європейцями, при цьому Німеччина, природно, повинна відіграти важливу роль», — сказав Вадефуль, додавши, що Берлін міг би надати, серед іншого, військову та технічну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.