Минюст делает цифровизацию услуг одним из главных приоритетов, — Герман Галущенко анонсировал запуск онлайн-разводов

Министр юстиции Герман Галущенко рассказал о спросе на услугу єШлюб и анонсировал запуск системы онлайн-разводов.

Министр юстиции Герман Галущенко рассказал, что Минюст делает цифровизацию услуг одним из главных приоритетов. Так он отметил, что в этом году через систему єШлюб было зарегистрировано около 10 тысяч браков.

В настоящее время наблюдается значительная нагрузка на сервис — ожидание может занять до полугода. Правительство планирует к концу месяца сократить эту очередь до одной недели.

Об этом Галущенко сообщил во время презентации программы действий правительства.

"Мы выяснили, что есть даже очередь на полгода на єШлюб для того, чтобы заключить браки. До конца месяца эта очередь будет ликвидирована, минимизирована до недели", - заявил государственный деятель.

По его словам, сейчас огромный спрос на подобные услуги. На сегодняшний день отечественные специалисты работают над целым рядом подобных проектов.

"‎Это "‎єРозвод"‎, "єНотаріат"‎ – это очень важная вещь, она будет иметь несколько этапов до конца этого года. Мы соответственно свяжем эту базу с демографической базой Украины. Это исключит возможность мошенничества с точки зрения верификации лиц", – сообщил Галущенко.

Министр отметил, что полноценно сами услуги заработают с января 2026 года.

"Соответственно, граждане смогут оформлять документы через "енотариат", в частности, например, доверенности", - добавил он.

Герман Галущенко подчеркнул, что цифровые решения не только сократят время получения услуг, но и сделают невозможным манипуляции с документами, создавая прозрачную и современную систему.

Ранее стало известно, что в Дии появится услуга развода.

