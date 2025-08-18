Мінюст робить цифровізацію послуг одним з головних пріоритетів, — Герман Галущенко анонсував запуск онлайн-розлучень

Міністр юстиції Герман Галущенко розповів, що Мінюст робить цифровізацію послуг одним з головних пріоритетів. Так він зазначив, що цього року через систему єШлюб було зареєстровано близько 10 тисяч шлюбів. Наразі спостерігається значне навантаження на сервіс — очікування може тривати до пів року. Уряд планує до кінця місяця скоротити цю чергу до одного тижня.
Про це Галущенко повідомив під час презентації програми дій уряду.
"Ми з’ясували, що є навіть черга на півроку на "єШлюб" для того, щоб укласти шлюби. До кінця місяця ця черга буде ліквідована, мінімізована до тижня", – заявив державний діяч.
За його словами, наразі величезний попит на такі послуги. На сьогодні вітчизняні фахівці працюють над цілим рядом подібних проектів.
"Це "єРозлучення", "єНотаріат" – це дуже важлива річ, вона буде мати декілька етапів до кінця цього року. Ми відповідно зв'яжемо цю базу з демографічною базою України. Це унеможливить будь-які шахрайства з точки зору верифікації осіб", – повідомив Галущенко.
Міністр зазначив, що повноцінно самі послуги запрацюють з січня 2026 року.
"Відповідно, громадяни зможуть оформляти документи через "єНотаріат", зокрема, наприклад, довіреності", – додав він.
Герман Галущенко наголосив, що цифрові рішення не лише скоротять час отримання послуг, а й унеможливлять маніпуляції з документами, створюючи прозору та сучасну систему.
Раніше стало відомо, що у Дії з’явиться послуга розлучення.
