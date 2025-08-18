Практика судов
Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка считает, что переговоры о перемирии повлияют на открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС

16:38, 18 августа 2025
Тарас Качка заявил, что Украина рассчитывает получить отчеты Европейской комиссии и согласовать переговорные позиции в сентябре-октябре текущего года.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка надеется, что результаты глобальных переговоров по прекращению войны будут способствовать консолидации позиций стран ЕС и открытию переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

"На сегодняшний день у нас план, собственно, проведение переговорного процесса держится. Мы до конца сентября завершим запланированные сессии по пятому Кластеру. Уже все подготовлено, все презентации, все репетиции проведены". Мы также в конце прошлой недели направили Европейской комиссии на согласование проект переговорной позиции еще по одному Кластеру", – сказал Утко во время презентации Программы действий правительства.

Он отметил, что Украина рассчитывает получить отчеты Европейской комиссии и согласовать переговорные позиции в сентябре-октябре текущего года.

"Мы точно знаем, что имеем поддержку 26, и сейчас активно работаем с 27 государством-членом. И надеюсь, что фаза глобальных переговоров по перемирию в Украине и вообще геополитического строения мира, она тоже повлияет на то, чтобы мы получили единодушие и открыли эти переговоры. Это сейчас больше вопрос политический, чем вопрос организационный", - добавил Качка.

